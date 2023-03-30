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"Пару часов... и нет человека": украинский военный разрыдался в эфире, вспомнив о десятках тысячах убитых сослуживцев

Боец ВСУ не сдержал слез, вспомнив об убитых сослуживцах
"Пару часов... и нет человека": украинский военный разрыдался в эфире, вспомнив о десятках тысячах убитых сослуживцев

Фото: rusonline.org

Украинский солдат не смог сдержать слез, когда рассказывал о потерях, которые несут ВСУ. Военный вспомнил о десятках тысяч своих побратимов и сослуживцев во время интервью телеканалу из Германии Deutsche Welle*.

"Страшно... И думаешь о десятках тысяч погибших... пару часов и нет человека", - сказал украинский военный, а затем разрыдался.

Немецкие журналисты в репортаже назвали потери ВСУ катастрофическими, отметив, что исчисляются они десятками тысяч.

"К сожалению, потери - это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает", - прокомментировали гибель военных в министерстве обороны Украины в ответ за запрос корреспондента, готовившего этот репортаж.

* - признан иноагентом

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