"Пару часов... и нет человека": украинский военный разрыдался в эфире, вспомнив о десятках тысячах убитых сослуживцев
Фото: rusonline.org
Украинский солдат не смог сдержать слез, когда рассказывал о потерях, которые несут ВСУ. Военный вспомнил о десятках тысяч своих побратимов и сослуживцев во время интервью телеканалу из Германии Deutsche Welle*.
"Страшно... И думаешь о десятках тысяч погибших... пару часов и нет человека", - сказал украинский военный, а затем разрыдался.
Немецкие журналисты в репортаже назвали потери ВСУ катастрофическими, отметив, что исчисляются они десятками тысяч.
"К сожалению, потери - это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает", - прокомментировали гибель военных в министерстве обороны Украины в ответ за запрос корреспондента, готовившего этот репортаж.
* - признан иноагентом