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Партия «Грузинская мечта» держит лидерство на выборах с 54,24% голосов

По итогам последних парламентских выборов в Гру...

virtualbrest.ru

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По итогам последних парламентских выборов в Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» подтвердила своё доминирование на политической арене страны, получив 54,24% голосов. Эти данные были объявлены после подсчёта результатов с 97,01% избирательных участков, по информации Центральной избирательной комиссии.

В этом году выборы проходили под знаком инноваций: впервые все голоса были отданы через партийные списки и электронное голосование. Общее число участников голосования составило около 2 миллионов человек, причём явка достигла 58,94%, с большинством избирателей, предпочитающих электронный способ.

Выборы, проведённые 26 октября, привлекли участие 18 политических партий. Помимо традиционных избирательных участков, открытых в Грузии (3111 пунктов), голосование также проходило на 67 участках за границей. Избранные депутаты будут представлять интересы граждан в парламенте, который насчитывает 150 мест.

Несмотря на убедительную победу «Грузинской мечты», реакция на результаты выборов со стороны оппозиции была штормовой. Партии «Единство – Национальное движение» и «Коалиция перемен» отказались признавать итоги голосования, описывая ситуацию как «конституционный переворот». Обе партии заявили о намерении организовать бессрочные протесты и начать уличные акции с 27 октября.

В канун выборов представители «Грузинской мечты» выражали беспокойство по поводу возможных попыток дестабилизации ситуации в стране. Шалва Папуашвили, председатель парламента, обвинил оппозиционные силы в попытках раскачать обстановку, упоминая о внешнем вмешательстве и подготовке к государственному перевороту.

Эти выборы подчеркнули не только политическое преимущество «Грузинской мечты», но и глубокие разногласия между правящей партией и оппозицией, которые, вероятно, продолжат влиять на политический климат в стране, пишет vedomosti.ru.

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