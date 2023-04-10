СМИ выяснили, что шеф Пентагона отдал пилотам приказ относительно российских территорий

"Парни, только не это!": СМИ из утекшей в Сеть документации узнали о приказе, который шеф Пентагона отдал своим пилотам об РФ
Фото: открытые источники
Министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин, как выяснили The Washington Post, проанализировав утекшие в интернет секретные документы военного ведомства, дал приказ американским ВВС ни в каком случае не приближать на пушечный выстрел к Крыму после того, как случился инцидент с американским беспилотником MQ-9, который свалился в Черное море.
Так, журналисты среди утекших из Пентагона секретных документов нашли и карту, на которой отмечены места расположения российской воздушной разведки. Также недалеко от Крыма проведена линия ( в 22 километрах от границ), которая запрещает пилотам ВВС США пересекать эти границы.