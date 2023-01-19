"Параллельные миры Зеленского": Песков посоветовал Зеленскому осознать уже наконец, что Путин реально существует

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому как можно быстрее осознать, что Путин на самом деле есть и будет, и чем раньше он это поймет, тем лучше будет для всех. Так Песков ответил на заявление Зеленского в Давосе "Не уверен, что российский президент жив".

"Понятно, что и Россия, и Путин – это и для нынешней Украины, и для Зеленского – это большая проблема. Понятно, что чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина", – сказал он.

Песков также подчеркнул, что все требования России будут так или иначе достигнуты.

Что касается Зеленского, которого недавно украинский продюсер обвинил в наркомании и зависимости от тяжелых препаратов, то в Давосе лидер Украины показал, что проблемы у него реально имеются. Он заявил, что не знает, с кем вести переговоры, так как не уверен, что президент РФ жив.