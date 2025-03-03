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«Папа, пожалуйста, не бей!»: Неадекватный россиянин избил жену и попытался утопить собственного сына

В Перми произошел шокирующий инцидент домашнего...

angarsk-38.ru

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В столкновении с жестокостью домашнего насилия, жители Перми стали свидетелями ужасающего происшествия на улице Солдатова.

Очевидцы сообщают, что мужчина напал на свою жену, после чего попытался причинить вред собственному ребенку.

Детали происшествия

События разворачивались вечером, когда, по словам очевидцев, мужчина начал избивать свою жену. Ситуация усугубилась, когда он попытался утопить своего малолетнего сына. В критический момент мальчику удалось выбежать из квартиры и спрятаться в соседнем подъезде.

Кадры инцидента, которые попали в сеть благодаря РЕН ТВ, показывают, как отец преследует заплаканного ребенка. Спасение нашлось благодаря неравнодушному прохожему, который вмешался в ситуацию. Мальчик воспользовался моментом и начал кричать, привлекая внимание других жителей, которые помогли укрыть его от преследователя.

Реакция властей

После инцидента правоохранительные органы начали проверку. Следственные действия направлены на полное выяснение обстоятельств происшедшего и определение мер ответственности для злоумышленника, сообщает readovka67.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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