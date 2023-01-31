"Пап, у меня в глазках темно, я вас не вижу": второклассника лечили дома "Нурофеном", мальчик умер

В Москве в реанимацию доставили 8-летнего мальчика, которого лечили на дому препаратом "Нурофен". Ребенок был доставлен в больницу без сознания с двусторонней пневмонией, сепсисом, гнойным поражением костного мозга, артритом колена, сердечно-сосудистой, печёночной недостаточностью — и даже это не полный список. Примерно через полчаса врачи констатировали смерть второклассника, пишет SHOT.

Родители сообщили, что у ребенка в ночь на 24 января поднялась температура, они снизили ее "Нурофеном". Через сутки приехал педиатр и сказал, что мальчик заболел обычным ОРВИ. Прописал постельный режим и все тот же "Нурофен".

Но ребёнку становилось всё хуже и хуже, заболело колено. Мать с отцом уверяют, что несколько раз вызывали скорую и участкового врача, но те якобы помимо "Нурофена" выписали ему только "Ибуклин юниор". Последний наряд скорой 28 января увёз мальчика в реанимацию. Сейчас родители намерены судиться с больницей.