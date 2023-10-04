«Пьяным разрешили садиться за руль, но только при соблюдении одного условия»: Верховный суд дал разъяснение

Пить за рулем и сидеть там пьяным в России можно. Так решил Верховный суд. Правда, обозначено условие, при котором за это не последует наказания для водителя: транспортное средство должно быть неподвижным, припаркованным. Желательно, чтобы свидетели могли засвидетельствовать, что водитель, хоть и выпивал, никуда не ехал и не собирался. Просто пил в своем авто.

Поводом для разъяснений ВС РФ стало дело одного водителя из Чехова. Мужчина попался инспекторам в припаркованном авто за распитием крепких напитков. Его отправили под суд, и первые судебные инстанции лишили водителя прав и оштрафовали.

Верховный суд убедился, что водитель не ехал и не намеревался, а потому отменил решения судов нижестоящих инстанций, постановил вернуть мужчине права и ранее уплаченный штраф.