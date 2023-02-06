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Пьяный сосед убил ребенка, показывая ему боевые приемы с перочинным ножиком

Пьяный сосед убил ребенка, показывая ему боевые приемы с перочинным ножиком

Фото: imddsnip.ru

В Подмосковье правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве девятилетнего мальчика, сообщает региональный Следком.

Несчастный случай произошел в Балашихе. 47-летний пьяный мужчина решил показать сынку соседа по коммуналке боевые приемы с использованием перочинного ножика.
В ходе демонстрации воинской удали мужчина нанес ребенку смертельное ранение. Следователям он сказал, что мальчика сам упал на нож.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. По данным следствия, ребенок жил с отцом, так как мать лишена родительских прав.

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