Пьяный мужчина вызвал проститутку и взял ее в заложницы

Shot: В Москве пьяный вызвал проститутку и взял ее в заложницы

В Москве нетрезвый мужчина вызвал 19-летнюю проститутку и взял девушку в заложницы. Об этом сегодня, 30 марта, сообщил Shot.

Уточняется, что заложница учится в одном из столичных вузов, в свободное время студентка оказывает интимные услуги.

Ей позвонил клиент и пригласил ее к себе, когда девушка прибыла на место, мужчина затолкал ее в квартиру и закрыл в одной из комнат.

Девушке он заявил, что работает в спецслужбах. Он заставил ее раздеться и принять какие-то таблетки. При этом в ходе издевательств все время в квартире находилась мать мужчины.

Девушка предлагала злодею свой телефон и украшения за освобождение, но он не согласился. В какой-то момент мужчина ненадолго вышел из комнаты, девушка смогла выбежать на балкон и позвать на помощь.

Несчастную секс-работницу вызволили вызванные прохожими полицейские.



