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«Пьяному за руль можно»: Верховный суд дал разъяснение, когда водителя не могут привлечь к ответственности

«Пьяному за руль можно»: Верховный суд дал разъяснение, когда водителя не могут привлечь к ответственности

Фото: социальные сети

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В России Верховный суд дал подробные объяснения о том, когда водители имеют полное право без риска лишиться прав садиться за руль в состоянии алкогольного опьянение. Как пишет РИАН, прецедент создал водитель из Чехова.

Мужчина выпивал в припаркованном авто, его заметили инспекторы и составили протокол. Суды первых инстанций признали водителя виновным, оштрафовали на 30 тысяч и лишили водительского удостоверения на полтора года. Но водитель оказался крепким и решил идти до конца. Верховный суд отменил решения судов и признал, что наказывать мужчину было не за что.

Согласно разъяснению ВС РФ, водитель может пить в своей машине, если транспортное средство припарковано и в момент употребления алкоголя или после этого не перемещается. Водителю пригодятся и свидетельские показания, которые помогут доказать, что машина действительно не двигалась с места.

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