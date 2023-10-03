«Пьяному за руль можно, но только при соблюдении одного условия»: Верховный суд дал разъяснение

Россиянам разрешили пить за рулем, такое разъяснение дал Верховный суд, пишет РИА Новости.

Но есть одно "но": пьяный или выпивающий водитель может сидеть за рулем только в припаркованной машине, которая не двигается, не перемещается в пространстве.

Поводом для решения стало обращение за справедливостью водителя из Московской области. Мужчину поймали инсппекторы ГИБДД, когда он сидел в авто на обочине и выпивал. На него составили протокол, несколько судебных инстанций признали его виновным, лишили право и оштрафовали на 30 тысяч.

Мужчина не согласился и дошел до Верховного суда.

Ввиду недоказанности обстоятельств водителя полностью оправдали, а решения судов нижестоящих инстанций отменили.

