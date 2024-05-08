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Память на века: прикамские трубопроводчики высадили дубы, сосны и ели

С наступлением теплого времени года одни открывают сезон пикников, другие – поездок на дачу, а прикамские трубопроводчики по традиции объявляют старт экологических акций.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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С наступлением теплого времени года одни открывают сезон пикников, другие – поездок на дачу, а прикамские трубопроводчики по традиции объявляют старт экологических акций. Одной из первых в этом году стала посадка деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Участвуя в международной акции «Сад памяти» ежегодно, коллектив АО «Транснефть – Прикамье» высадил уже 30 тыс. деревьев разных пород в регионах присутствия.

Дубовой роще быть!
Выкопать лунку, вложить саженец, прижать корешок, утрамбовать землю. Казалось бы, набор нехитрых действий. Однако выполнить их необходимо правильно – в этом залог высокой приживаемости трехлетнего деревца. После мастер-класса от представителей Лаишевского лесничества зеленый десант из числа работников аппарата управления АО «Транснефть – Прикамье» и членов их семей споро принялся за работу. Разбившись на пары, выбрали себе борозды и под чутким руководством лесников высадили порядка 4 тысяч молодых дубов около села Татарский Янтык Лаишевского района Республики Татарстан.


Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

Погода выдалась прохладная и влажная – то, что надо для хорошей приживаемости. Как отметил руководитель Лаишевского лесничества Валерий Изибеков, при таких условиях она достигает 80 %. Ростом с человека молодые деревья станут лет через 10-12. Первые 150 лет дерево набирает высоту, после – ширину. Дубовая роща в память о тех, кто отдал свою жизнь за Победу, будет шуметь здесь 500 лет, а может, и дольше.

«В акции участвуют работники разных отделов, уровней, возрастов. Образовав микрокоманды, они функционально взаимодействуют друг с другом, общаются. Это укрепляет корпоративный дух, делает нас единой командой, способной эффективно решать производственные задачи. Не говоря уже о вкладе в экологическую устойчивость и биологическое разнообразие региона», - отметил генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Олег Балабанов.

Зеленый тимбилдинг
Для многих работников предприятия эта акция стала не только традиционной, но и семейной. Как, например, для супругов Марата и Ильмиры Латыповых. Их младшая дочь – девятилетняя Алина – помогает родителям не в первый раз. Сажать деревья у нее получается довольно ловко!

Самой юной участницей «Сада памяти» стала София - четырехлетняя дочь Артема Карсакова. Совместное участие в корпоративных акциях ведущий инженер и его супруга Дарья считают отличной возможностью прививать дочурке любовь к труду и передавать семейные ценности.


Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

«А для коллектива подобные мероприятия очень полезны в плане сплочения: коллеги общаются и сближаются. Приятно совмещать тимбилдинг с полезными делами!» - считает Артем Карсаков.

По традиции накануне Дня Победы в памятной акции участвуют и представители филиалов предприятия. Так, работники Ромашкинского и Казанского районных нефтепроводных управлений высадили около 6 тыс. сеянцев сосны обыкновенной в Лениногорском районе Татарстана недалеко от Новочершилинского сельского поселения и порядка 500 саженцев европейской ели близ поселка Боровое Матюшино Лаишевского района республики.

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