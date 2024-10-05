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Пальмовая гадость, вообще без сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

Российская система качества (Роскачество) регул...

dzen.ru

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Российская система качества (Роскачество) регулярно проводит исследования продуктов питания, включая сливочное масло, чтобы гарантировать соответствие товаров установленным стандартам. Недавно в очередной серии проверок было обнаружено, что некоторые производители заменяют молочные жиры на растительные, что не только вводит потребителей в заблуждение, но и может негативно сказаться на здоровье.

Проблема фальсификата

В ходе последних тестов Роскачество обнаружило, что сливочное масло с маркировкой 72,5% жирности, произведенное в Московской, Челябинской, Амурской областях и Ставропольском крае, на самом деле содержит растительные жиры. Это нарушение не только мошенническое по своей сути, но и опасное, учитывая вредное воздействие растительных жиров на здоровье человека.

Воздействие на здоровье

По данным Всемирной организации здравоохранения, избыточное употребление растительных жиров, особенно пальмового масла, может способствовать развитию сердечных заболеваний и ожирения, а также повышает риск онкологических заболеваний. Важность этих проверок усиливается в свете того факта, что потребители часто не осведомлены о настоящем составе продукта.

Ответственность и действия Роскачества

Роскачество призывает производителей к ответственности за обман потребителей и нарушение норм пищевой безопасности. Организация активно информирует общественность о результатах своих исследований, подчеркивая важность прозрачности и честности на рынке продуктов питания.

Параллель с другими продуктами

В контексте обеспечения качества продуктов, Роскачество также оценивает другие категории товаров, например, растворимый кофе. Недавно было объявлено, что марки как Carte Noire Origina, Bushido Kodo и Gevalia original соответствуют качеству молотого кофе, что подчеркивает широкий спектр контроля качества.

Заключение

Тщательный мониторинг и прозрачность производства — ключевые аспекты, которые Роскачество продолжает выдвигать во фронт своей деятельности. Информирование потребителей и поддержание высоких стандартов качества продуктов остаются приоритетом для защиты здоровья и благополучия населения России.

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