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· Регина Шигабетдинова

«Пакуют всех, кого увидят»: ГИБДД начала тотальные облавы на водителей

Российским автомобилистам рассказали о тотальных облавах, которые начали устраивать сотрудники ГИБДД в разных регионах нашей страны
«Пакуют всех, кого увидят»: ГИБДД начала тотальные облавы на водителей

Фото: PRIMPRESS

Сотрудники ГИБДД снова запускают волну проверок на дорогах по всей России. На определенных участках трасс они будут останавливаливать всех, кого увидят. А нацелена дорожная полиция будет на поиск разных вещей, передаёт PRIMPRESS.

Массовые или тотальные проверки водителей со стороны сотрудников ДПС будут проходить в ближайшие дни во многих российских регионах. Такие рейды начались уже вечером в пятницу, и они будут носить самый массовый характер.

Инспекторы планируют проверять состояние всех водителей, которых они остановят на дороге. Ведь главной целью в данном случае будет поиск автомобилистов, которые садятся за руль после употребления алкоголя. Если приборы покажут наличие спиртного в выдыхаемом воздухе от водителя, человека лишат прав на срок от полутора до двух лет.

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