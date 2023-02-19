Российским автомобилистам рассказали о тотальных облавах, которые начали устраивать сотрудники ГИБДД в разных регионах нашей страны

Сотрудники ГИБДД снова запускают волну проверок на дорогах по всей России. На определенных участках трасс они будут останавливаливать всех, кого увидят. А нацелена дорожная полиция будет на поиск разных вещей, передаёт PRIMPRESS.

Массовые или тотальные проверки водителей со стороны сотрудников ДПС будут проходить в ближайшие дни во многих российских регионах. Такие рейды начались уже вечером в пятницу, и они будут носить самый массовый характер.

Инспекторы планируют проверять состояние всех водителей, которых они остановят на дороге. Ведь главной целью в данном случае будет поиск автомобилистов, которые садятся за руль после употребления алкоголя. Если приборы покажут наличие спиртного в выдыхаемом воздухе от водителя, человека лишат прав на срок от полутора до двух лет.