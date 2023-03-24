Пациент онкоцентра заявил, что он стал жертвой медицинских экспериментов
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В Волгограде пациент местного онкоцентра Андрей Панкратов заявил, что он стал жертвой бесчеловечных медицинских экспертиментов, на которые не давал своего согласия, пишет V1.ru.
45-летний онкобольной заявил, что на нем врачи испытывали лекарства, не предупредив о возможных последствиях. Именно с этим Панкратов решил идти в Следком.
Согласие на лечение мужчина подписал, но, как он говорит, почти в бессознательном состоянии, а потому он считает действия медиков незаконными.
Врачи онкоцентра говорят, что новые медикаменты, которые ввели Панкратову, продлили его жизнь на несколько лет.
Мужчина уже после госпитализации узнал, что стал добровольцем в клинических исследованиях препаратов BCD-201 и "Китруда".
После этого он прошел химиотерапию, но рак распространился далее, и мужчина попал на консультацию в другой медицинский центр.
Там врачи спросили, чем его лечат. Он рассказал, а онкологи удивились, поскольку о таких препаратах даже не слышали.
"А заодно доктор "обрадовал", что у меня появились метастазы уже в головном мозге и грудном отделе позвоночника", - говорит Панкратов.
Теперь мужчина намерен привлечь медиков в ответственности за экспертименты на людях.