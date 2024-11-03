Озвучены бренды подушек с пылевыми клещами

Свежее исследование Роскачества выявило серьёзные проблемы с качеством подушек от популярных брендов. Проверка пуховых и перьевых подушек 15 торговых марок показала, что большинство из них содержат вредные вещества и пылевых клещей, что может представлять угрозу для здоровья.

Детали исследования: В рамках исследования специалисты Роскачества проанализировали подушки, представленные на российском рынке. Из 15 проверенных марок только одна полностью соответствовала всем техническим требованиям и стандартам безопасности. Остальные же образцы показали наличие множества нарушений.

Основные нарушения: Продукция брендов "Долины снов", Togas, Belpol и AlViTek не соответствовала регламенту с технической точки зрения, так как в продукции обнаружили ацетальдегид в значительном количестве. Вещества могут стать причиной раздражения в гортани, слизистых и глаз. Кроме того, в подушках от "Легкие сны", "Минари", Dargez, Kariguz и Ist'ok был обнаружен превышенный индекс токсичности в водной среде, что может спровоцировать аллергические реакции или отравления при контакте с влажной кожей.

Проблемы с гигиеной: Наиболее тревожным является обнаружение пылевых клещей в подушках брендов "Легкие сны", "Долина снов", Dargez, Belpol и Ormatek, а также выявление чрезмерного содержания пыли и неприятного запаха в некоторых из них. Пылевые клещи являются распространенным аллергеном и могут серьезно ухудшить качество сна и общее состояние здоровья.

Заключение: Это исследование поднимает важные вопросы о качестве продукции, предлагаемой потребителям. Роскачество призывает производителей ужесточить контроль качества и учитывать потенциальные риски для здоровья при производстве постельных принадлежностей. Потребителям же рекомендуется быть более внимательными при выборе подушек, всегда смотреть на все необходимые сертификаты и отзывы других пользователей, пишет 1tulatv.ru.