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Озверевший военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей в Артемовске просто так

Озверевший военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей в Артемовске просто так

Фото: открытые источники

Не слишком адекватный боец ВСУ расстрелял двух мирных жителей в Артемовске просто так, без веских на то причин, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Местные жители сняли происходящее на видео, все случилось, как считают силовики, в конце ноября.

Конфликт между местными жителями и солдатами ВСУ мог случиться из-за того, что гражданские отказались предоставлять военным свое жилье для размещения.

Тогда солдат пообещал им "устроить беспредел в назидание для остальных".

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