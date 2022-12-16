Озверевший военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей в Артемовске просто так
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Не слишком адекватный боец ВСУ расстрелял двух мирных жителей в Артемовске просто так, без веских на то причин, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Местные жители сняли происходящее на видео, все случилось, как считают силовики, в конце ноября.
Конфликт между местными жителями и солдатами ВСУ мог случиться из-за того, что гражданские отказались предоставлять военным свое жилье для размещения.
Тогда солдат пообещал им "устроить беспредел в назидание для остальных".