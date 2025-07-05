В Гидрометцентре рассказали, когда страну накроет 30-градусная жара: осталось всего два дня

Погода в столичном регионе в этом году по-настоящему непредсказуема. После жаркой погоды в Москве и Подмосковье пришли дожди и похолодание, что делает лето более переменчивым.

С середины июня температура в Москве не превышает +15…+17 градусов, что ниже обычных значений для этого времени года. Прогнозы синоптиков говорят, что дождливая погода сохранится до 16 июня, а в начале недели возможно кратковременное потепление до +25 градусов, после чего температура снова понизится.

К концу июня может вернуться жара, с температурой до +30 градусов, особенно при установлении антициклона, который принесет в Подмосковье солнечную и сухую погоду. Однако точные сроки этого потепления пока не ясны.

Для жителей Раменского и окрестных территорий ближайшие дни будут дождливыми и прохладными. В середине недели температура может подняться до +20…+23 градусов, но ночи останутся холодными — около +10…+12 градусов.