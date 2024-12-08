Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Овощ, который убивает почки: в Европе его больше никто не ест, а в России по-прежнему любят

В европейских странах некоторые продукты питани...

vbr.ru

Подписаться в Telegram

В европейских странах некоторые продукты питания подверглись строгим регулированиям из-за потенциального вреда для здоровья. Один из таких продуктов – овощ, известный своим воздействием на почки, что привело к снижению его потребления на Западе. Тем не менее, в России этот овощ по-прежнему пользуется большой популярностью и включается в многие традиционные блюда.

Разночтения в оценке овоща

Европейские исследования последних лет указывают на то, что чрезмерное употребление свеклы может негативно сказываться на функции почек, особенно у лиц с предрасположенностью к заболеваниям этого органа. Это послужило причиной для некоторых стран Евросоюза ограничить его продажу и рекламу, рекомендуя гражданам избегать его частого употребления.

В России же культурные и кулинарные традиции способствуют сохранению высокого уровня потребления этого продукта. Многие российские диетологи и кулинары подчеркивают его пользу при умеренном потреблении, указывая на богатство витаминов и минералов, которые полезны для здоровья в целом.

Влияние на здоровье

Доктора предостерегают, что несмотря на полезные свойства, употребление этого овоща должно быть сбалансировано, особенно для людей с определенными медицинскими состояниями. В то время как в Европе существует тенденция к сокращению его использования в диетах, в России этот продукт остается важной частью питания населения.

Культурное значение

Культурные особенности России объясняют, почему этот овощ по-прежнему активно используется в местной кухне. Это отражение глубоких традиций и национальной гордости, связанных с использованием местных продуктов, которые веками формировали российскую кулинарную идентичность.

Важно подчеркнуть, что мнения о пользе и вреде продуктов могут различаться в зависимости от культурных, медицинских и личных факторов. В каждом конкретном случае рекомендуется обращаться за медицинской консультацией, чтобы определить, что лучше для вашего здоровья и диеты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Последний рывок и в пляс! Показываем, как казанцы будут праздновать новогодние корпоративы 2024-2025

санэпидемстанция мытищи

Новости Казани

день назад

В Казани будут бороться с излишествами в благоустройстве парков

Новости России

2 дня назад

Импульс для движения вперед

аниматор для детей 10 лет в Нижнем Новгороде

Лонгриды

11 часов назад

«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане BMW слетел с дороги в кювет, мужчина погиб

Новости Казани

23 часа назад

Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей

Новости Казани

16 часов назад

8 декабря в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане приостановлена работа молочного цеха из-за болеющих коров
Новости Татарстана
15 часов назад

Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего

Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном...

Новости Татарстана

14 часов назад

В Челнах мэрию района заподозрили в подделке фотографии

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Татарстана

14 часов назад

Профессор КФУ сообщил, что снег ляжет в Татарстане к середине декабря

Новости Татарстана

15 часов назад

Рустам Минниханов призвал районы экономить на оформлении городов и районов
Елки в Татарстане можно купить в среднем от 550...
Новости Татарстана
23 часа назад

Елки в Татарстане можно купить в среднем от 550 рублей. Где?

Новости Казани

17 часов назад

Доходы бюджета Казани планируют увеличить еще на 1,8 млрд рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

Первый поезд с нефтяным коксом отправился из Татарстана в Китай

Новости Казани

19 часов назад

2 детей из Казани получат подарки от Бастрыкина на Новый год
Т2 замораживает цены на тарифы навечно
Новости России
5 дней назад

Т2 замораживает цены на тарифы навечно