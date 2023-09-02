Отвела в школу любовника: Лолита сделала неожиданное признание

Известная певица Лолита остается героем светской хроники, несмотря на то что в индустрии уже давно и про многих ее коллег по цеху уже давно забыли.

Певица не делает никаких тайн из своей личной жизни и с радостью делится с поклонниками перипетиями своих отношений. Недавно она выпустила видеообращение, где рассказала, что отвела своего любовника в школу, сообщает popcake.tv.

Таким необычным образом певица поздравила россиян с Днем знаний и заодно пошутила над пуританами.

В последнее время Лолита действительно встречается с мужчинами младше себя. В интервью она говорит, что больше никогда не собирается выходить замуж. Не нужны ей и постоянные отношения.

Лолита была женой Александра Цекало, после состояла в браке с Дмитрием Ивановым, с которым развелась совсем недавно.