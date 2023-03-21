"Отважно, но безрезультатно": ВСУ предприняли попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении, там их ждал теплый прием
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Российские военные смогли эффективно отбить все попытки ВСУ вернуть утраченные ранее позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-центра группировки "Центр" ВС РФ Александра Савчука.
Савчук доложил, что механизированная бригада ВСУ предприняла отважную, но совершенно нелогичную попытку атаковать у Торского. Противника остановили быстро - дистанционным подрывом техники на минном поле и ударами российской артиллерии.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении, а также гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную гаубицу "Гвоздика" и три автомобиля.