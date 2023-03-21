"Отважно, но безрезультатно": ВСУ предприняли попытки вернуть позиции на Краснолиманском направлении, там их ждал теплый прием

ВС РФ отбили попытки ВСУ вернуть позиции на краснолиманском направлении

Российские военные смогли эффективно отбить все попытки ВСУ вернуть утраченные ранее позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-центра группировки "Центр" ВС РФ Александра Савчука.

Савчук доложил, что механизированная бригада ВСУ предприняла отважную, но совершенно нелогичную попытку атаковать у Торского. Противника остановили быстро - дистанционным подрывом техники на минном поле и ударами российской артиллерии.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 90 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении, а также гаубицы Д-20 и Д-30, самоходную гаубицу "Гвоздика" и три автомобиля.