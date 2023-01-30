"Отрезаны руки и головы": Пригожин заявил, что в Артемовске "музыканты" нашли изуродованные тела иностранных наемников

Российские войска обнаружили в Артемовске тела, предположительно, наемников с отрезанными кистями рук, сообщил руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале.

"Подразделениями <...> ЧВК "Вагнер" были обнаружены тела с отрезанными головами и кистями рук. А также телефоны и другая информация о том, что данные тела принадлежат наемникам, которых из-за плотных боев противник не смог вытащить и таким образом попытался скрыть их личности. Однако электронные носители были найдены вместе с телами", — говорится в заявлении.