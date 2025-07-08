Отрава в красочном фантике: эксперты Роскачества отметили конфеты, которые нельзя покупать даже на праздник Пасхи

Роскачество провело тестирование 22 наборов конфет и выявило несколько опасных добавок, которые могут быть вредны для здоровья детей.

При этом яркие упаковки не всегда гарантируют безопасность, поэтому важно внимательно читать состав.

Что содержат опасные конфеты?

Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота):

Эти вещества могут вызывать аллергические реакции и нарушать работу пищеварительной системы. Искусственные красители:

Они могут стать причиной гиперактивности и раздражительности, а также серьезных нарушений здоровья. Пальмовое масло:

Это масло содержит насыщенные жиры и холестерин, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Трансжиры и ароматизаторы:

Эти вещества могут вызывать аллергии и другие проблемы с здоровьем.

Как выбрать качественные конфеты?

Читайте состав:

Чем короче состав, тем лучше. Избегайте добавок с кодами «Е» и других сложных химических веществ. Проверяйте срок годности:

Посроченные продукты могут быть опасными, поэтому всегда проверяйте дату на упаковке. Выбирайте известные бренды:

Продукция проверенных производителей всегда будет более безопасной.

Альтернативы покупным конфетам

Если хотите, чтобы сладости были не только вкусными, но и полезными, приготовьте их самостоятельно! Например, орехи с медом, финики с какао или домашний мармелад — эти лакомства точно порадуют вашего ребенка.

Для того чтобы угостить ребенка конфетами, стоит внимательно подходить к выбору продуктов. Избегайте конфет с вредными добавками и выбирайте более натуральные продукты. А для максимальной пользы — готовьте сладости дома!