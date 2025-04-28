Отрава в красивых баночках: каждая вторая горчица известных брендов на полках магазинов — опасна
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Роскачество провело масштабную проверку 20 популярных марок русской горчицы, и результаты оказались шокирующими: каждая вторая упаковка имела нарушения.
Продукты, которые мы привыкли видеть на полках магазинов, могут быть опасны для здоровья.
Превышение микроорганизмов
Особое внимание экспертов привлекли два бренда, в чьих образцах было обнаружено серьёзное превышение допустимого уровня микробиологической обсеменённости:
- «365 дней»
- «Дядя Ваня»
Большое количество микроорганизмов может привести к расстройствам пищеварения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.
Неизвестные загрязнения
В горчице восьми брендов обнаружены загрязнения неустановленного происхождения. Это свидетельствует о нарушении технологических процессов и возможных проблемах на производстве.
Нарушители:
- «365 дней»
- «Моя цена»
- «Маркет Перекрёсток»
- «Русский аппетит»
- «Семилукская трапеза»
- «МясновЪ»
- «Русские закуски»
- «Столичная»
Почему это важно?
Горчица — один из самых популярных продуктов на российском столе, особенно в холодное время года. Она подаётся к мясу, добавляется в соусы и маринады.
Однако:
- При нарушении норм хранения и производства в продукте могут развиваться опасные бактерии.
- Загрязнения способны вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварительной системы.
Как выбрать безопасную горчицу: советы покупателю
- Изучайте состав и обращайте внимание на срок годности.
- Покупайте продукцию проверенных брендов с репутацией и прозрачной историей.
- Храните открытую упаковку в холодильнике.
- Избегайте упаковок с повреждённой крышкой, вздутием или посторонним запахом.
Итог: даже простой продукт требует внимания
Результаты проверки Роскачества ещё раз показывают: даже привычный продукт заслуживает тщательной оценки при покупке. Следите за результатами новых проверок и выбирайте только безопасные продукты — это важный вклад в здоровье вашей семьи.
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