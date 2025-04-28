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Отрава в красивых баночках: каждая вторая горчица известных брендов на полках магазинов — опасна

Роскачество выявило нарушения в каждой второй м...

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Роскачество провело масштабную проверку 20 популярных марок русской горчицы, и результаты оказались шокирующими: каждая вторая упаковка имела нарушения.

Продукты, которые мы привыкли видеть на полках магазинов, могут быть опасны для здоровья.

Превышение микроорганизмов

Особое внимание экспертов привлекли два бренда, в чьих образцах было обнаружено серьёзное превышение допустимого уровня микробиологической обсеменённости:

  • «365 дней»
  • «Дядя Ваня»

Большое количество микроорганизмов может привести к расстройствам пищеварения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Неизвестные загрязнения

В горчице восьми брендов обнаружены загрязнения неустановленного происхождения. Это свидетельствует о нарушении технологических процессов и возможных проблемах на производстве.

Нарушители:

  • «365 дней»
  • «Моя цена»
  • «Маркет Перекрёсток»
  • «Русский аппетит»
  • «Семилукская трапеза»
  • «МясновЪ»
  • «Русские закуски»
  • «Столичная»

Почему это важно?

Горчица — один из самых популярных продуктов на российском столе, особенно в холодное время года. Она подаётся к мясу, добавляется в соусы и маринады.

Однако:

  • При нарушении норм хранения и производства в продукте могут развиваться опасные бактерии.
  • Загрязнения способны вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварительной системы.

Как выбрать безопасную горчицу: советы покупателю

  • Изучайте состав и обращайте внимание на срок годности.
  • Покупайте продукцию проверенных брендов с репутацией и прозрачной историей.
  • Храните открытую упаковку в холодильнике.
  • Избегайте упаковок с повреждённой крышкой, вздутием или посторонним запахом.

Итог: даже простой продукт требует внимания

Результаты проверки Роскачества ещё раз показывают: даже привычный продукт заслуживает тщательной оценки при покупке. Следите за результатами новых проверок и выбирайте только безопасные продукты — это важный вклад в здоровье вашей семьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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