Отрава в красивых баночках: каждая вторая горчица известных брендов на полках магазинов — опасна

Роскачество провело масштабную проверку 20 популярных марок русской горчицы, и результаты оказались шокирующими: каждая вторая упаковка имела нарушения.

Продукты, которые мы привыкли видеть на полках магазинов, могут быть опасны для здоровья.

Превышение микроорганизмов

Особое внимание экспертов привлекли два бренда, в чьих образцах было обнаружено серьёзное превышение допустимого уровня микробиологической обсеменённости:

«365 дней»

«Дядя Ваня»

Большое количество микроорганизмов может привести к расстройствам пищеварения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Неизвестные загрязнения

В горчице восьми брендов обнаружены загрязнения неустановленного происхождения. Это свидетельствует о нарушении технологических процессов и возможных проблемах на производстве.

Нарушители:

«365 дней»

«Моя цена»

«Маркет Перекрёсток»

«Русский аппетит»

«Семилукская трапеза»

«МясновЪ»

«Русские закуски»

«Столичная»

Почему это важно?

Горчица — один из самых популярных продуктов на российском столе, особенно в холодное время года. Она подаётся к мясу, добавляется в соусы и маринады.

Однако:

При нарушении норм хранения и производства в продукте могут развиваться опасные бактерии.

Загрязнения способны вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварительной системы.

Как выбрать безопасную горчицу: советы покупателю

Изучайте состав и обращайте внимание на срок годности.

Покупайте продукцию проверенных брендов с репутацией и прозрачной историей.

Храните открытую упаковку в холодильнике.

Избегайте упаковок с повреждённой крышкой, вздутием или посторонним запахом.

Итог: даже простой продукт требует внимания

Результаты проверки Роскачества ещё раз показывают: даже привычный продукт заслуживает тщательной оценки при покупке. Следите за результатами новых проверок и выбирайте только безопасные продукты — это важный вклад в здоровье вашей семьи.