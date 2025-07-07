Отрава в красивом фантике: эксперты Роскачества отметили конфеты, которые нельзя покупать даже на праздник
otr-online.ru
Роскачество исследовало 22 популярных набора конфет и обнаружило добавки, которые могут быть опасны для детей.
Яркая упаковка не всегда отражает реальное содержание, поэтому стоит внимательно изучать состав продукта.
Опасные вещества в конфетах
Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота):
Эти добавки могут вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением.
Искусственные красители:
Некоторые из них могут быть связаны с гиперактивностью, раздражительностью и другими проблемами.
Пальмовое масло:
Оно содержит насыщенные жиры и холестерин, что может неблагоприятно сказаться на здоровье.
Трансжиры и ароматизаторы:
Эти вещества также могут стать причиной аллергий и других заболеваний.
Как выбрать качественные конфеты?
Изучайте состав:
Состав должен быть как можно проще. Избегайте продуктов с добавками, маркированными как «Е».
Проверяйте срок годности:
Никогда не покупайте посроченные продукты.
Выбирайте проверенные бренды:
Известные марки обычно предоставляют более полную информацию о составе и гарантируют качество.
Сделайте сладости сами
Если вы хотите побаловать ребенка сладким, сделайте это самостоятельно! Например, можно приготовить орехи с медом, финики с какао или домашние мармеладки. Такие сладости не только вкусные, но и полезные.
Выбирая конфеты для детей, важно обращать внимание на состав и избегать продуктов с вредными добавками. Лучше отдать предпочтение простым и натуральным продуктам, а при возможности — готовить сладости самостоятельно.
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