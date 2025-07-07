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Отрава в красивом фантике: эксперты Роскачества отметили конфеты, которые нельзя покупать даже на праздник

Роскачество исследовало 22 популярных набора ко...

otr-online.ru

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Роскачество исследовало 22 популярных набора конфет и обнаружило добавки, которые могут быть опасны для детей.

Яркая упаковка не всегда отражает реальное содержание, поэтому стоит внимательно изучать состав продукта.

Опасные вещества в конфетах

  1. Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота):
    Эти добавки могут вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением.

  2. Искусственные красители:
    Некоторые из них могут быть связаны с гиперактивностью, раздражительностью и другими проблемами.

  3. Пальмовое масло:
    Оно содержит насыщенные жиры и холестерин, что может неблагоприятно сказаться на здоровье.

  4. Трансжиры и ароматизаторы:
    Эти вещества также могут стать причиной аллергий и других заболеваний.

Как выбрать качественные конфеты?

  1. Изучайте состав:
    Состав должен быть как можно проще. Избегайте продуктов с добавками, маркированными как «Е».

  2. Проверяйте срок годности:
    Никогда не покупайте посроченные продукты.

  3. Выбирайте проверенные бренды:
    Известные марки обычно предоставляют более полную информацию о составе и гарантируют качество.

Сделайте сладости сами

Если вы хотите побаловать ребенка сладким, сделайте это самостоятельно! Например, можно приготовить орехи с медом, финики с какао или домашние мармеладки. Такие сладости не только вкусные, но и полезные.

Выбирая конфеты для детей, важно обращать внимание на состав и избегать продуктов с вредными добавками. Лучше отдать предпочтение простым и натуральным продуктам, а при возможности — готовить сладости самостоятельно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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