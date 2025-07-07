Отрава в красивом фантике: эксперты Роскачества отметили конфеты, которые нельзя покупать даже на праздник

Роскачество исследовало 22 популярных набора конфет и обнаружило добавки, которые могут быть опасны для детей.

Яркая упаковка не всегда отражает реальное содержание, поэтому стоит внимательно изучать состав продукта.

Опасные вещества в конфетах

Консерванты (бензоат натрия, сорбиновая кислота):

Эти добавки могут вызывать аллергические реакции и проблемы с пищеварением. Искусственные красители:

Некоторые из них могут быть связаны с гиперактивностью, раздражительностью и другими проблемами. Пальмовое масло:

Оно содержит насыщенные жиры и холестерин, что может неблагоприятно сказаться на здоровье. Трансжиры и ароматизаторы:

Эти вещества также могут стать причиной аллергий и других заболеваний.

Как выбрать качественные конфеты?

Изучайте состав:

Состав должен быть как можно проще. Избегайте продуктов с добавками, маркированными как «Е». Проверяйте срок годности:

Никогда не покупайте посроченные продукты. Выбирайте проверенные бренды:

Известные марки обычно предоставляют более полную информацию о составе и гарантируют качество.

Сделайте сладости сами

Если вы хотите побаловать ребенка сладким, сделайте это самостоятельно! Например, можно приготовить орехи с медом, финики с какао или домашние мармеладки. Такие сладости не только вкусные, но и полезные.

Выбирая конфеты для детей, важно обращать внимание на состав и избегать продуктов с вредными добавками. Лучше отдать предпочтение простым и натуральным продуктам, а при возможности — готовить сладости самостоятельно.