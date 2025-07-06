Отрава в красивом фантике: эксперты Роскачества назвали конфеты, которые нельзя покупать даже по праздникам

Роскачество провело тестирование 22 популярных наборов конфет, выявив опасные добавки, которые могут угрожать здоровью детей.

Яркая упаковка не всегда гарантирует безопасность, поэтому важно обращать внимание на состав.

Какие добавки могут быть опасными?

В ходе исследования были обнаружены добавки, которые могут негативно повлиять на здоровье:

Консерванты (например, бензоат натрия, сорбиновая кислота):

Эти вещества могут вызывать аллергические реакции и нарушать работу пищеварения.

Искусственные красители:

Некоторые красители могут способствовать гиперактивности, раздражительности, а также приводить к более серьезным проблемам.

Пальмовое масло:

Оно содержит насыщенные жиры и холестерин, что может привести к заболеваниям сердца.

Трансжиры и ароматизаторы:

Эти вещества могут вызывать аллергические реакции и другие неприятные последствия для здоровья.

Как выбрать безопасные конфеты?

Читайте состав:

Чем короче состав, тем лучше. Избегайте добавок с кодами «Е» и сложных химических веществ.

Проверяйте срок годности:

Не покупайте посроченные товары, так как это может повлиять на их безопасность.

Выбирайте проверенные бренды:

Лучше отдать предпочтение известным производителям, которые придерживаются стандартов качества.

Альтернативы покупным сладостям

Вместо покупных конфет можно приготовить сладости своими руками: например, орехи с медом, финики с какао или домашние мармеладки. Это вкусно и полезно!

Конфеты могут быть вкусным лакомством, но важно выбирать продукты с минимальным количеством искусственных добавок. Продукты с простым составом и без вредных веществ — лучший выбор для детей, сообщает progorodsamara.