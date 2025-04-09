Отрава в красивой упаковке: каждое четвёртое сливочное масло в России признано некачественным

Результаты проверок сливочного масла, проведённых Россельхознадзором в 2024 году, оказались тревожными.

Из более 10 тысяч образцов почти четверть не прошли по качеству и безопасности, а свыше 13% и вовсе не соответствовали заявленному составу.

Что показал контроль?

Проверки выявили распространённые схемы фальсификации:

содержание жира ниже, чем указано на упаковке;

замена молочного жира растительными аналогами;

наличие посторонних компонентов: крахмала, пищевой соды и химических добавок;

использование запрещённых ингредиентов, в том числе ферментов вроде микробной трансглютаминазы.

В отношении 14 компаний, выпустивших подобную продукцию, возбуждены административные и уголовные дела.

Почему контрафакт всё ещё на прилавках?

Хотя с 2021 года молочная продукция должна маркироваться, система даёт сбои. Пока фальсификат официально не признан опасным через суд, его нельзя изъять из оборота. По мнению зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского, ситуацию может улучшить передача полномочий по блокировке небезопасной продукции Роспотребнадзору — тогда решения будут приниматься быстрее.

Как выбрать качественное масло?

Пока законодательство остаётся прежним, потребителям стоит быть особенно внимательными:

Проверяйте срок годности и целостность упаковки;

Предпочитайте проверенные бренды;

Изучайте состав и наличие маркировки.

В 2025 году Россельхознадзор планирует усилить контроль и внедрить новые меры для защиты потребителей.