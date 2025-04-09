Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Отрава в красивой упаковке: каждое четвёртое сливочное масло в России признано некачественным

Проверки сливочного масла в 2024 году показали:...

myfin.by

Подписаться на Дзен.канал

Результаты проверок сливочного масла, проведённых Россельхознадзором в 2024 году, оказались тревожными.

Из более 10 тысяч образцов почти четверть не прошли по качеству и безопасности, а свыше 13% и вовсе не соответствовали заявленному составу.

Что показал контроль?

Проверки выявили распространённые схемы фальсификации:

  • содержание жира ниже, чем указано на упаковке;
  • замена молочного жира растительными аналогами;
  • наличие посторонних компонентов: крахмала, пищевой соды и химических добавок;
  • использование запрещённых ингредиентов, в том числе ферментов вроде микробной трансглютаминазы.

В отношении 14 компаний, выпустивших подобную продукцию, возбуждены административные и уголовные дела.

Почему контрафакт всё ещё на прилавках?

Хотя с 2021 года молочная продукция должна маркироваться, система даёт сбои. Пока фальсификат официально не признан опасным через суд, его нельзя изъять из оборота. По мнению зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского, ситуацию может улучшить передача полномочий по блокировке небезопасной продукции Роспотребнадзору — тогда решения будут приниматься быстрее.

Как выбрать качественное масло?

Пока законодательство остаётся прежним, потребителям стоит быть особенно внимательными:

  • Проверяйте срок годности и целостность упаковки;
  • Предпочитайте проверенные бренды;
  • Изучайте состав и наличие маркировки.

В 2025 году Россельхознадзор планирует усилить контроль и внедрить новые меры для защиты потребителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Мы не просим роскоши — просто хотим доехать до дома»: казанцы требуют внимания к разбитой улице

Интересное в Казани

день назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

сэс от клопов цена

Новости Татарстана

4 часа назад

Пара погибла в жутком ДТП в Татарстане: прокуратура начала проверку

Интересное в Казани

2 дня назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

инъектирование кирпичной кладки цена в Москве

Не у нас

день назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Новости Казани

день назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Не у нас

день назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

день назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения
Не у нас
день назад

Казанский «Ак Барс» прошёл в четвертьфинал Кубка Гагарина

Победу «барсам» принес....

Новости Татарстана

59 минут назад

Жительница Елабуги приговорена к исправительным работам за удар приятеля ножом

Важное в РТ

49 минут назад

Юные татарстанцы увлеклись садоводством

Не у нас

час назад

Отец избил 11-летнего сына из-за криков в кабинете петербургской стоматологии

Не у нас

час назад

Археологи рассказали, как создавались артефакты ацтеков
Минздрав РТ опроверг сведения о смертельных при...
Новости Татарстана
час назад

Минздрав РТ опроверг сведения о смертельных прививках

Не у нас

час назад

Ученые нашли вещество для защиты от деменции и склероза

Не у нас

2 часа назад

В Мадриде гости ресторана ели голубей под видом уток

Не у нас

2 часа назад

Священник: в России есть места, где земля не принимает кресты
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев