Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Отрава в красивой обертке: каждое четвёртое сливочное масло в России признано некачественным

Россельхознадзор сообщил, что около 25% сливочн...

gryadushka.ru

Подписаться на Дзен.канал

Россельхознадзор подвёл итоги проверок сливочного масла за 2024 год. Результаты неутешительны: около 25% продукции не соответствует стандартам качества и безопасности.

Из более чем 10 тысяч образцов, исследованных по всей стране, более 13% содержали несоответствия с заявленным составом.

Что выявили проверки:

  • Заниженное содержание жира по сравнению с указанным на упаковке;
  • Подмена молочного жира растительными заменителями;
  • Наличие неуказанных компонентов — крахмала, соды и добавок;
  • Использование запрещённых ферментов, в том числе микробной трансглютаминазы.

В отношении 14 производителей, нарушивших требования, уже возбуждены административные и уголовные дела.

Почему подделки всё ещё попадают на полки?

Несмотря на обязательную маркировку молочной продукции, введённую в 2021 году, система не всегда эффективно фильтрует контрафакт. Из-за долгих судебных процедур фальсификат продолжает продаваться.

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский предложил передать право на запрет продажи опасных продуктов Роспотребнадзору — это позволит быстрее убирать их из магазинов.

Как не попасться на подделку:

  • Проверяйте срок годности и целостность упаковки;
  • Выбирайте продукцию известных производителей;
  • Внимательно изучайте состав и маркировку.

Пока закон не изменён, главным способом защиты остаётся внимательность самого покупателя. Россельхознадзор планирует усилить контроль в 2025 году, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы сходят с ума по чебурекам

какие самые лучшие средства от тараканов

Лонгриды

день назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

пейзажная фотосъёмка в Москве

Новости Татарстана

день назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

Не у нас

час назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Новости Казани

день назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Не у нас

6 часов назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие
Новости Казани
7 часов назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры

Интересное в Казани

день назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

Не у нас

3 часа назад

Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира

Новости Татарстана

3 часа назад

22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения
Жителям Татарстана объяснили, что означают цифр...
Новости Татарстана
час назад

Жителям Татарстана объяснили, что означают цифры на наклейках фруктов и овощей

Новости Казани

4 часа назад

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

Новости Татарстана

5 часов назад

2 проститутки в Татарстане убили коллегу и переписали ее дочь на сутенершу

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамске задержали главного врача ЦРМБ Руслана Валеева
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев