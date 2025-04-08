Отрава в красивой обертке: каждое четвёртое сливочное масло в России признано некачественным

Россельхознадзор подвёл итоги проверок сливочного масла за 2024 год. Результаты неутешительны: около 25% продукции не соответствует стандартам качества и безопасности.

Из более чем 10 тысяч образцов, исследованных по всей стране, более 13% содержали несоответствия с заявленным составом.

Что выявили проверки:

Заниженное содержание жира по сравнению с указанным на упаковке;

Подмена молочного жира растительными заменителями;

Наличие неуказанных компонентов — крахмала, соды и добавок;

Использование запрещённых ферментов, в том числе микробной трансглютаминазы.

В отношении 14 производителей, нарушивших требования, уже возбуждены административные и уголовные дела.

Почему подделки всё ещё попадают на полки?

Несмотря на обязательную маркировку молочной продукции, введённую в 2021 году, система не всегда эффективно фильтрует контрафакт. Из-за долгих судебных процедур фальсификат продолжает продаваться.

Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский предложил передать право на запрет продажи опасных продуктов Роспотребнадзору — это позволит быстрее убирать их из магазинов.

Как не попасться на подделку:

Проверяйте срок годности и целостность упаковки;

Выбирайте продукцию известных производителей;

Внимательно изучайте состав и маркировку.

Пока закон не изменён, главным способом защиты остаётся внимательность самого покупателя. Россельхознадзор планирует усилить контроль в 2025 году, сообщает dzen.