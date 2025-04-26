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Отрава в баночках: каждая вторая горчица известных брендов в ваших магазинах — опасна

Избыток микроорганизмов и наличие посторонних з...

sima-land.ru

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Что показала проверка

  • В горчице брендов «365 дней» и «Дядя Ваня» обнаружено серьёзное превышение количества микроорганизмов.

  • В продукции марок «365 дней», «Моя цена», «Маркет Перекрёсток», «Русский аппетит», «Семилукская трапеза», «МясновЪ», «Русские закуски» и «Столичная» нашли неизвестные загрязнения.

Почему это важно

Избыток микроорганизмов и наличие посторонних загрязнений могут быть опасны для здоровья. Такие продукты не только теряют вкус и качество, но и могут стать причиной отравлений и других проблем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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