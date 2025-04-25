Отрава в баночках: каждая вторая горчица известных брендов на полках магазинов — опасна
rcm62.ru
Роскачество провело масштабную проверку 20 популярных марок русской горчицы, и результаты оказались шокирующими: каждая вторая упаковка — с нарушениями.
Продукты, которые мы привыкли видеть на полках магазинов, могут быть опасны для здоровья.
Превышение микроорганизмов
Особое внимание экспертов привлекли два бренда, в чьих образцах обнаружено серьёзное превышение допустимого уровня микробиологической обсеменённости:
- «365 дней»
- «Дядя Ваня»
Наличие большого количества микроорганизмов может привести к расстройствам пищеварения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.
Неизвестные загрязнения
Кроме того, в горчице восьми брендов эксперты нашли загрязнения неустановленного происхождения. Это говорит о нарушении технологических процессов и потенциально небезопасных условиях производства.
Среди нарушителей:
- «365 дней»
- «Моя цена»
- «Маркет Перекрёсток»
- «Русский аппетит»
- «Семилукская трапеза»
- «МясновЪ»
- «Русские закуски»
- «Столичная»
Почему это важно?
Горчица — популярный продукт на российском столе, особенно в холодное время года. Она подаётся к мясу, добавляется в соусы и маринады.
Но:
- При нарушении норм хранения и производства в продукте развиваются опасные бактерии
- Загрязнения могут вызывать аллергические реакции и расстройства ЖКТ
Как выбрать безопасную горчицу: советы покупателю
- Изучайте состав и срок годности
- Покупайте продукцию проверенных брендов с прозрачной историей
- Храните открытую банку в холодильнике
- Избегайте упаковок с повреждённой крышкой, вздутием или посторонним запахом
Итог: будьте внимательны — даже простой продукт может быть опасен
Результаты Роскачества ещё раз показывают: даже самый привычный продукт заслуживает внимания при покупке. Следите за обновлениями рейтингов и проверок, чтобы не рисковать здоровьем, сообщает dzen.
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