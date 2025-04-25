Отрава в баночках: каждая вторая горчица известных брендов на полках магазинов — опасна

Роскачество провело масштабную проверку 20 популярных марок русской горчицы, и результаты оказались шокирующими: каждая вторая упаковка — с нарушениями.

Продукты, которые мы привыкли видеть на полках магазинов, могут быть опасны для здоровья.

Превышение микроорганизмов

Особое внимание экспертов привлекли два бренда, в чьих образцах обнаружено серьёзное превышение допустимого уровня микробиологической обсеменённости:

«365 дней»

«Дядя Ваня»

Наличие большого количества микроорганизмов может привести к расстройствам пищеварения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Неизвестные загрязнения

Кроме того, в горчице восьми брендов эксперты нашли загрязнения неустановленного происхождения. Это говорит о нарушении технологических процессов и потенциально небезопасных условиях производства.

Среди нарушителей:

«365 дней»

«Моя цена»

«Маркет Перекрёсток»

«Русский аппетит»

«Семилукская трапеза»

«МясновЪ»

«Русские закуски»

«Столичная»

Почему это важно?

Горчица — популярный продукт на российском столе, особенно в холодное время года. Она подаётся к мясу, добавляется в соусы и маринады.

Но:

При нарушении норм хранения и производства в продукте развиваются опасные бактерии

Загрязнения могут вызывать аллергические реакции и расстройства ЖКТ

Как выбрать безопасную горчицу: советы покупателю

Изучайте состав и срок годности

Покупайте продукцию проверенных брендов с прозрачной историей

Храните открытую банку в холодильнике

Избегайте упаковок с повреждённой крышкой, вздутием или посторонним запахом

Итог: будьте внимательны — даже простой продукт может быть опасен

Результаты Роскачества ещё раз показывают: даже самый привычный продукт заслуживает внимания при покупке. Следите за обновлениями рейтингов и проверок, чтобы не рисковать здоровьем, сообщает dzen.