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Отрава в яркой бутылке: Роскачество назвало растительное масло, производители которого врут покупателям и не краснеют

Растительное масло является неотъемлемым компон...

sputnik-georgia.ru

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Растительное масло является неотъемлемым компонентом питания большинства российских семей, согласно последнему исследованию Роскачества. Несмотря на то, что около 90% населения России использует его ежедневно, не всегда качество продукции соответствует ожиданиям потребителей.

Масштабное Исследование Качества

В рамках национального проекта по проверке качества потребительских товаров, Роскачество провело тестирование 57 видов растительного масла от различных производителей. Большинство образцов успешно прошли проверку, соответствуя всем стандартам качества, что гарантирует безопасность и полезность продукта для ежедневного употребления.

Выявленные Проблемы

Тем не менее, анализ показал, что не все марки на рынке достойны доверия. Бренды, такие как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", были критикованы за несоответствие ГОСТу и другим нормативным требованиям. Особенно обеспокоило специалистов нарушение норм перекисного числа, которое свидетельствует о возможной преждевременной порче масла.

Кроме того, в некоторых образцах масел марок "Кубань" и "GREEN RAY" были найдены отклонения в жирно-кислотном составе, указывающие на потенциальное добавление в продукт посторонних масел, не соответствующих заявленным стандартам изготовления из подсолнечных семян.

Важность Прозрачной Маркировки

Эти находки подчеркивают важность прозрачности в маркировке продуктов и честности производителей перед потребителями. Роскачество призывает производителей соблюдать установленные стандарты и обеспечивать потребителей достоверной информацией о составе и качестве продуктов.

Заключение

Данное исследование Роскачества играет ключевую роль в информировании потребителей о качестве растительного масла, доступного на рынке. Потребители, в свою очередь, могут использовать эту информацию для сознательного выбора продуктов, что способствует улучшению общего качества питания на национальном уровне.

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