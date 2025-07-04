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«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предостерегли россиян

Синоптики предупреждают, что лето 2025 года в Р...

zmsk.mos.ru

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Как нестабильная летняя погода в России повлияет на ваш отпуск в 2025 году?

Лето 2025 года обещает быть необычным для россиян: синоптики предупреждают о нестабильной погоде, которая может нарушить планы на отдых. Прогнозы на июль и август предполагают сильные осадки на севере и аномальную жару в центральных регионах.

Июль в Москве и Подмосковье будет отличаться высокой температурой и малым количеством осадков. Это приведет к сильной жаре, которая может создать дискомфорт для людей, особенно чувствительных к погодным изменениям. В отличие от Москвы, северо-западные регионы, такие как Санкт-Петербург, ожидают дожди и грозы.

В августе погодные условия еще больше ухудшатся. Жаркие дни будут чередоваться с грозами и ливнями, что также может повлиять на комфорт отдыхающих. В Санкт-Петербурге, например, температура может опуститься ниже нормы, создавая неприятные условия для прогулок.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется внимательно следить за прогнозами и корректировать свои планы на отдых.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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