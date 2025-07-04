«Если желаете съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предостерегли россиян
zmsk.mos.ru
Как нестабильная летняя погода в России повлияет на ваш отпуск в 2025 году?
Лето 2025 года обещает быть необычным для россиян: синоптики предупреждают о нестабильной погоде, которая может нарушить планы на отдых. Прогнозы на июль и август предполагают сильные осадки на севере и аномальную жару в центральных регионах.
Июль в Москве и Подмосковье будет отличаться высокой температурой и малым количеством осадков. Это приведет к сильной жаре, которая может создать дискомфорт для людей, особенно чувствительных к погодным изменениям. В отличие от Москвы, северо-западные регионы, такие как Санкт-Петербург, ожидают дожди и грозы.
В августе погодные условия еще больше ухудшатся. Жаркие дни будут чередоваться с грозами и ливнями, что также может повлиять на комфорт отдыхающих. В Санкт-Петербурге, например, температура может опуститься ниже нормы, создавая неприятные условия для прогулок.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется внимательно следить за прогнозами и корректировать свои планы на отдых.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец