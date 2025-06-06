«Отныне запрещено»: в России в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

Новые правила учёта и проверки счётчиков с июня 2025 года

С июня 2025 года в России вступили в силу новые упрощённые правила учёта и проверки бытовых счётчиков. Теперь подтверждение проверки счётчиков будет происходить через единую базу Росреестра, что означает, что жильцам больше не нужно передавать бумажные документы управляющим компаниям.

Преимущества новых правил

Юрист Максим Иванов отметил, что эти изменения значительно упростят жизнь граждан. Ранее владельцам квартир приходилось тратить время на сбор и передачу бумажных документов, что часто вызывало задержки и дополнительные трудозатраты. Теперь же вся информация о проверке счётчиков будет доступна в электронном формате.

Что запрещено управляющим компаниям?

В соответствии с новыми правилами, управляющим компаниям теперь запрещено требовать от жильцов предоставление бумажных документов. Это снижение бюрократических барьеров значительно облегчает процесс для потребителей. В случае нарушения прав потребителей они могут обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или к юристам.

Цели изменений

Эти новшества направлены на повышение удобства и прозрачности системы учёта коммунальных услуг, а также на защиту прав потребителей, облегчая процесс взаимодействия с управляющими компаниями.