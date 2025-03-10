«Отныне запрещено навсегда»: в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире имеются бытовые счетчики
immunocap.ru
В России запущена новая система учета данных бытовых счетчиков, которая избавляет жильцов от необходимости самостоятельно передавать показания.
Теперь информация автоматически отправляется в единую государственную базу через Росреестр, что значительно упрощает процесс начисления коммунальных платежей.
Как работает новая система?
Юрист Максим Иванов пояснил, что нововведение исключает необходимость сбора и подачи документов в управляющие компании. Данные передаются напрямую в государственную систему, что уменьшает бумажную волокиту и снижает риск ошибок при расчетах.
Какие преимущества получили граждане?
Автоматизированная система учета облегчает взаимодействие жильцов с коммунальными службами:
- Нет необходимости передавать показания – теперь управляющие компании не могут требовать ненужные справки.
- Экономия времени – данные отправляются без участия собственников.
- Гарантия точности – информация централизованно хранится, исключая ее искажение или утерю.
Что изменится для управляющих компаний?
Коммунальные организации также получают выгоду от автоматизации:
- Быстрая обработка информации – доступ к проверенным данным ускоряет расчеты.
- Прозрачность начислений – исключаются ошибки и возможные разногласия с жильцами.
Как поступить, если требуют документы?
Если управляющая компания продолжает запрашивать данные, которые уже передаются автоматически, жильцы могут обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или другие надзорные органы. В спорных ситуациях стоит проконсультироваться с юристом.
Шаг в цифровое будущее ЖКХ
Внедрение автоматической передачи показаний счетчиков – часть масштабной цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Эти изменения сокращают бюрократию, делают систему прозрачнее и удобнее для граждан.
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