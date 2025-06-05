«Отныне законом запрещено»: в России в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики

С июня 2025 года в России вступили в силу новые упрощённые правила учёта и проверки бытовых счётчиков.

Теперь для подтверждения проверки счётчиков достаточно, чтобы информация автоматически передавалась через единую базу Росреестра. Это означает, что жильцам больше не нужно лично сдавать бумажные документы управляющим компаниям.

Юрист Максим Иванов подчеркивает, что такие изменения существенно упростят жизнь граждан. Ранее владельцам квартир приходилось тратить время на сбор и передачу бумажных подтверждений, что часто приводило к бюрократическим задержкам и лишним трудозатратам. Теперь же вся информация о проверке счётчиков доступна в электронном виде.

Согласно новым правилам, управляющим компаниям запрещено требовать от жильцов бумажные документы, что значительно снижает уровень бюрократии. В случае нарушения прав потребителей можно будет обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или к юристам.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности и удобства системы учёта коммунальных услуг, а также на защиту прав потребителей.