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Отныне все передавать сначала. С мая 2025 правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрели полностью

С 5 мая 2025 года каждый совладелец квартиры в ...

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С 5 мая 2025 года в России вступили в силу новые правила оплаты коммунальных услуг для собственников долей в квартирах.

Теперь каждый совладелец жилья будет получать отдельную квитанцию и платить только за свою часть.

Что изменилось

  • Каждому совладельцу направляется отдельный счёт вне зависимости от количества собственников.
  • Платёж рассчитывается пропорционально доле в праве собственности.
  • Например, если у вас 30% в квартире — вы оплачиваете 30% от расходов на содержание, вывоз мусора и капремонт.
  • Долги теперь закрепляются за конкретным собственником, а не за всей квартирой, что исключает коллективную ответственность.

Как будет работать система

  • Управляющие компании автоматически делят платежи по долям.
  • Собственник, не проживающий в квартире, может оспорить начисления за личные услуги (вода, свет и пр.).
  • Взносы на капремонт и вывоз отходов остаются обязательными для всех долевых владельцев.

Что говорят эксперты

Алексей Головченко, управляющий партнёр юркомпании «ЭНСО»:

«Это решение делает процесс прозрачным и избавляет людей от необходимости делить счета вручную».

Андрей Броцман, операционный директор ГК «Росводоканал», добавил:

  • Оплата через цифровой рубль обеспечит безопасность, удобство и контроль, а также ускорит проведение транзакций.

Почему это важно

  • Новые правила устраняют споры между совладельцами;
  • Повышают прозрачность расчётов;
  • Защищают платежную историю добросовестных собственников;
  • Упрощают оплату ЖКХ в условиях цифровизации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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