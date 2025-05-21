Отныне все передавать сначала. С мая 2025 правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрели полностью

С 5 мая 2025 года в России вступили в силу новые правила оплаты коммунальных услуг для собственников долей в квартирах.

Теперь каждый совладелец жилья будет получать отдельную квитанцию и платить только за свою часть.

Что изменилось

Каждому совладельцу направляется отдельный счёт вне зависимости от количества собственников.

Платёж рассчитывается пропорционально доле в праве собственности.

Например, если у вас 30% в квартире — вы оплачиваете 30% от расходов на содержание, вывоз мусора и капремонт.

Долги теперь закрепляются за конкретным собственником, а не за всей квартирой, что исключает коллективную ответственность.

Как будет работать система

Управляющие компании автоматически делят платежи по долям.

Собственник, не проживающий в квартире, может оспорить начисления за личные услуги (вода, свет и пр.).

Взносы на капремонт и вывоз отходов остаются обязательными для всех долевых владельцев.

Что говорят эксперты

Алексей Головченко, управляющий партнёр юркомпании «ЭНСО»:

«Это решение делает процесс прозрачным и избавляет людей от необходимости делить счета вручную».

Андрей Броцман, операционный директор ГК «Росводоканал», добавил:

Оплата через цифровой рубль обеспечит безопасность, удобство и контроль, а также ускорит проведение транзакций.

Почему это важно