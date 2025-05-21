Отныне все передавать сначала. С мая 2025 правила подачи показаний счетчиков ЖКХ пересмотрели полностью
media.halvacard.ru
С 5 мая 2025 года в России вступили в силу новые правила оплаты коммунальных услуг для собственников долей в квартирах.
Теперь каждый совладелец жилья будет получать отдельную квитанцию и платить только за свою часть.
Что изменилось
- Каждому совладельцу направляется отдельный счёт вне зависимости от количества собственников.
- Платёж рассчитывается пропорционально доле в праве собственности.
- Например, если у вас 30% в квартире — вы оплачиваете 30% от расходов на содержание, вывоз мусора и капремонт.
- Долги теперь закрепляются за конкретным собственником, а не за всей квартирой, что исключает коллективную ответственность.
Как будет работать система
- Управляющие компании автоматически делят платежи по долям.
- Собственник, не проживающий в квартире, может оспорить начисления за личные услуги (вода, свет и пр.).
- Взносы на капремонт и вывоз отходов остаются обязательными для всех долевых владельцев.
Что говорят эксперты
Алексей Головченко, управляющий партнёр юркомпании «ЭНСО»:
«Это решение делает процесс прозрачным и избавляет людей от необходимости делить счета вручную».
Андрей Броцман, операционный директор ГК «Росводоканал», добавил:
- Оплата через цифровой рубль обеспечит безопасность, удобство и контроль, а также ускорит проведение транзакций.
Почему это важно
- Новые правила устраняют споры между совладельцами;
- Повышают прозрачность расчётов;
- Защищают платежную историю добросовестных собственников;
- Упрощают оплату ЖКХ в условиях цифровизации.
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