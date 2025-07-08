Отныне вредная ягода: мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем
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Почему стоит быть осторожным с виноградом
Виноград — это популярная ягода, которая обладает не только приятным вкусом, но и высоким содержанием глюкозы, что делает ее опасной для людей с рядом заболеваний. В интервью Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог, объяснила, почему виноград может стать проблемой для здоровья.
Сахар и диабет
В 100 граммах винограда содержится целых 16 граммов сахара, что может быть слишком много для людей с диабетом. Высокий уровень глюкозы в крови может привести к ухудшению состояния пациента.
Аллергия на виноград
Виноград также может вызывать аллергические реакции, особенно у людей, склонных к аллергиям на витамин C, который содержится в этом продукте. Избыточное его потребление может вызвать неприятные симптомы.
Язва желудка и цирроз печени
Кроме того, виноград может стимулировать выработку желудочного сока, что может ухудшить состояние людей с язвой желудка или циррозом печени. Это противопоказание необходимо учитывать, если у вас есть эти заболевания.
Рекомендации
Дарья Утюмова рекомендует консультироваться с врачом, прежде чем активно включать виноград в свой рацион, особенно если у вас есть заболевания, которые могут ухудшиться при его употреблении.
Виноград, безусловно, полезен для большинства людей, однако его употребление должно быть осторожным и учитывать особенности здоровья каждого человека.
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