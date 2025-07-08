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Отныне вредная ягода: мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова объяснила, п...

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Почему стоит быть осторожным с виноградом

Виноград — это популярная ягода, которая обладает не только приятным вкусом, но и высоким содержанием глюкозы, что делает ее опасной для людей с рядом заболеваний. В интервью Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог, объяснила, почему виноград может стать проблемой для здоровья.

Сахар и диабет

В 100 граммах винограда содержится целых 16 граммов сахара, что может быть слишком много для людей с диабетом. Высокий уровень глюкозы в крови может привести к ухудшению состояния пациента.

Аллергия на виноград

Виноград также может вызывать аллергические реакции, особенно у людей, склонных к аллергиям на витамин C, который содержится в этом продукте. Избыточное его потребление может вызвать неприятные симптомы.

Язва желудка и цирроз печени

Кроме того, виноград может стимулировать выработку желудочного сока, что может ухудшить состояние людей с язвой желудка или циррозом печени. Это противопоказание необходимо учитывать, если у вас есть эти заболевания.

Рекомендации

Дарья Утюмова рекомендует консультироваться с врачом, прежде чем активно включать виноград в свой рацион, особенно если у вас есть заболевания, которые могут ухудшиться при его употреблении.
Виноград, безусловно, полезен для большинства людей, однако его употребление должно быть осторожным и учитывать особенности здоровья каждого человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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