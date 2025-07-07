Отныне вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Что нужно знать о винограде: риски для здоровья

Виноград — популярный продукт, но, как объяснила Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог, он может быть вреден для некоторых людей. Несмотря на его вкус и питательные свойства, в нем скрываются потенциальные опасности для здоровья.

Виноград и диабет

В 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, что является значительным количеством для людей с диабетом. Виноград может привести к повышению уровня глюкозы в крови, что необходимо учитывать при составлении рациона.

Аллергия на виноград

Виноград также может вызывать аллергические реакции у некоторых людей из-за содержания витамина C. Это делает его нежелательным продуктом для людей с аллергиями на цитрусовые или продукты с высоким содержанием витамина C.

Влияние на желудок

Кроме того, виноград может стимулировать выработку желудочного сока, что является противопоказанием для людей с язвой желудка или язвой двенадцатиперстной кишки. Употребление винограда в таких случаях может привести к обострениям заболевания.

Цирроз печени

Проблемы с печенью, такие как цирроз, также могут усугубиться при употреблении винограда из-за высокого содержания сахаров, что приводит к дополнительной нагрузке на печень.

Что делать?

Врач-гастроэнтеролог напоминает, что перед добавлением винограда в рацион важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или предрасположенность к ним.

Если вы не страдаете от болезней, виноград может стать полезным и вкусным продуктом. Однако если у вас есть заболевания, повышающие риски, стоит ограничить его потребление или проконсультироваться с врачом перед тем, как включить его в ежедневный рацион.