Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Отныне вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова из компании "Сбер...

wallpapers.com

Подписаться на Дзен.канал

Что нужно знать о винограде: риски для здоровья

Виноград — популярный продукт, но, как объяснила Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог, он может быть вреден для некоторых людей. Несмотря на его вкус и питательные свойства, в нем скрываются потенциальные опасности для здоровья.

Виноград и диабет

В 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, что является значительным количеством для людей с диабетом. Виноград может привести к повышению уровня глюкозы в крови, что необходимо учитывать при составлении рациона.

Аллергия на виноград

Виноград также может вызывать аллергические реакции у некоторых людей из-за содержания витамина C. Это делает его нежелательным продуктом для людей с аллергиями на цитрусовые или продукты с высоким содержанием витамина C.

Влияние на желудок

Кроме того, виноград может стимулировать выработку желудочного сока, что является противопоказанием для людей с язвой желудка или язвой двенадцатиперстной кишки. Употребление винограда в таких случаях может привести к обострениям заболевания.

Цирроз печени

Проблемы с печенью, такие как цирроз, также могут усугубиться при употреблении винограда из-за высокого содержания сахаров, что приводит к дополнительной нагрузке на печень.

Что делать?

Врач-гастроэнтеролог напоминает, что перед добавлением винограда в рацион важно проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или предрасположенность к ним.
Если вы не страдаете от болезней, виноград может стать полезным и вкусным продуктом. Однако если у вас есть заболевания, повышающие риски, стоит ограничить его потребление или проконсультироваться с врачом перед тем, как включить его в ежедневный рацион.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В России строят восемь новых курортов у морей и Байкала

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Свадебный конструктор: все для праздника от А до Я в Казани

опасны ли клопы

Не у нас

22 часа назад

Insilico Medicine тестирует созданное ИИ лекарство от онкологии

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

оперные певцы в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Лёд Антарктики диктует правила углеродного баланса

Не у нас

день назад

Российские туристы вместо отдыха в Египте оказались на стройке

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжается рост цен на бензин и дизель

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Не у нас

3 часа назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах
Новости Казани
9 часов назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов

В столице Татарстана начался пик сезона для тур...

Не у нас

2 часа назад

Россияне всё чаще выбирают короткие путешествия для отдыха

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

От котлована до чистовой отделки: где найти качественные материалы и специалистов в Казани

Не у нас

2 часа назад

Медики назвали популярный, но опасный завтрак, который может привести к раку

Не у нас

2 часа назад

Врачи объяснили, как неправильная поза во сне может повлиять на здоровье
Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татар...
Новости Татарстана
2 дня назад

Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

Не у нас

2 часа назад

В России разработан новый метод получения фермента для мРНК-вакцин

Новости Татарстана

2 часа назад

ЦИК Татарстана объясняет выбор однодневных выборов в республике

Новости Казани

3 часа назад

Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге городов для абитуриентов
«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаю...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка