Отныне в поездах это делать нельзя: как будут ездить пассажиры РЖД уже этим летом

С наступлением лета многие граждане России начинают задумываться о своих отпусках, поэтому становится важным быть в курсе новых правил поездок на поездах РЖД.

Новые правила, введенные в прошлом году, становятся особенно актуальными для всех, кто планирует путешествия в этом сезоне. Одним из ключевых изменений является ограничение для пассажиров, занимающих верхние места: они теперь могут спускаться на нижние только в определенное время во время приема пищи. Кроме того, в поездах теперь запрещено включать музыку на максимальной громкости и использовать гаджеты слишком громко.

Лучше всего приобрести билеты на предстоящие летние поездки заранее, так как продажа начинается за три месяца до даты отправления. Важно учитывать, что в поездах РЖД существует ряд ограничений, включая запрет на перевозку домашних животных без необходимых документов, запрет на курение в вагонах, а также запрет на употребление алкоголя вне специально отведенных мест. Соблюдение данных правил обеспечит вам приятное и комфортное путешествие, сообщает PROGOROD33.

