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Отличное удобрение: насыпьте под кусты малины в мае

Советом по ускорению роста малины представила Ксения Давыдова, которая является агрономом. Её необычный подход к данной проблеме вызвал приятное впечатление от познаний и смекалки специалиста.

Анастасия Карякина

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Советом по ускорению роста малины представила Ксения Давыдова, которая является агрономом. Её необычный подход к данной проблеме вызвал приятное впечатление от познаний и смекалки специалиста.

Сначала необходимо тщательно обработать и высушить картофельные очистки в духовке. Затем их следует измельчить в блендере до состояния мелкой пыли.

Необычные методы сельского хозяйства всегда привлекают внимание и вызывают интерес среди профессионалов и любителей садоводства. Ведь это - новый шаг к улучшению урожая и созданию более устойчивой и экологически чистой среды для растений.

Такая импровизированная "мука" поможет обогатить почву в корнях в мае, чтобы усилить рост и развитие кустов и получить обильный урожай. Превратите простые картофельные очистки в эффективное удобрение, готовьте растения к богатому плодоношению и радуйтесь изобилию малины в жаркое лето! Прислушивайтесь к советам опытного специалиста и наблюдайте за удивительными результатами этого уникального эксперимента на своем личном участке, сообщает NGNOVOROS.

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