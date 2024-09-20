Открылась менторская гостиная Сбера в Чебоксарском кооперативном институте

Это первый опыт Сбера по созданию фирменного пространства для отдыха, общения и проектной работы студентов и преподавателей. Менторская гостиная передана Чебоксарскому кооперативному институту, филиалу Российского университета кооперации.

Презентация гостиной прошла в рамках международного форума потребительской кооперации «Кооперация: ценим прошлое, созидая будущее», который проходит в Чебоксарах с 18 по 22 сентября.

Новый опыт взаимодействия между вузом и крупнейшим работодателем оценил и Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

«Такое пространство – менторская гостиная – первое в России. Это место, где студенты, преподаватели, представители бизнеса и Сбера будут встречаться в неформальной обстановке, общаться, отдыхать, обсуждать новые проекты, намечать планы. Здесь, уверен, будет рождаться новые нестандартные идеи. Желаю, чтобы они превращались в конкретные проекты, а мы со стороны Правительства республики будем способствовать претворению их в жизнь на благо Чувашии и России».

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:

«Новое общественное пространство поделено на три зоны: зона отдыха, рабочее место для коворкинга и площадка для небольших публичных мероприятий, а также обмена мнениями. Уверена, что и студенты, и преподаватели станут частыми гостями в менторской гостиной и будут с удовольствием работать здесь над совместными проектами. Со своей стороны, мы уже разработали годовую программу активностей в этом пространстве: наши эксперты будут наполнять его интерактивными мероприятиями по развитию финансовой грамотности».

Алсу Набиева, ректор Российского университета кооперации:

«Плотное сотрудничество с такими ключевыми работодателями на рынке как Сбер помогают нам готовить специалистов, которые высоко востребованы на рынке труда. Уверена, что менторская гостиная Сбера в Чебоксарском кооперативном институте станет точкой образования новых лидеров и формирования творческой энергии. Благодарим нашего партнера, которому создал такое современное образовательное пространство».

В рамках работы менторской гостиной специалисты банка и преподаватели университета проведут открытые встречи: лекции, практические задания, деловые игры и проектные мероприятия. Все оборудование и мебель для коворкинга переданы в пользование университету. Кроме того, между Сбером и Чебоксарским кооперативным институтом выстроено постоянное партнерство в рамках образовательной деятельности: эксперты банка проводят лекции, мастер‑классы и другие мероприятия для студентов ЧКИ, организовывают прохождение производственной практики и профессиональных стажировок, а также готовы принимать участие в работе государственной экзаменационной комиссии.