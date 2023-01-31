"Отключает иммунитет и любая зараза может убить": в России начали регистрировать массовые вспышки "детской чумы"

В России начали регистрировать массовые вспышки кори, которую называют "детской чумой".

Первая вспышка кори были установлена в Новосибирске в начале года. Диагноз подтвердили у 45 человек, из них 17- дети, пишет "МК". Потом появились сообщения о регистрации случаев кори и в других регионах.

Основной причиной вспышки специалисты считают нарушение графика прививок. В 2020 году из-за пандемии коронавируса ни взрослые, ни дети не получали иммунизации от кори, медицинские учреждения работали в режиме пандемии.

"Корь очень быстро распространяется, а при контакте у человека без иммунитета риск заболеть составляет 100%", — рассказал изданию врач-инфекционист Николай Малышев.

По словам врача, сама корь не столь страшна, как ее последствия. Она на полгода "отключает" иммунитет переболевшего, и любой другой вирус может убить человека.

Инфекция летучая, передаётся воздушно-капельным путём. В первые три–четыре дня её сложно отличить от ОРВИ. На пятый день на лице и голове появляется сыпь, которая затем спускается на грудь и к ногам. Протекает болезнь довольно мучительно, а тяжелейшие осложнения в виде пневмонии, поражения слуха и рака крови могут настигнуть человека через 5-7 лет.