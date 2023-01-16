Отец тайно сделал 9-летней дочери женское обрезание, чтобы она "не возбуждалась"

На Кавказе в наше время остаются города и села, где приветствуется полное отсутствие интереса к интимной жизни на физиологическом уровне у женщин.

Одна из таких историй стала поводом для уголовного дела.

Отец отправил свою дочь Аишу в клинику на женское обрезание.

Мать и отец 9-летней девочки развелись, и отец всегда больше внимания уделял сыну. Но недавно начал часто приглашать и Аишу в гости. В один из таких визитов он отвел ребенка на обрезание.

О том, что случилось, мать узнала от сына, он рассказал ей, почему Аиша чувствует себя так плохо. Девочке вызвали медиков, оказали помощь, исправить же последствия обрезания на данный момент невозможно в принципе.

Было возбуждено уголовное дело в 2019 году.

Суды растянулись на годы и лишь в конце 2022 года суд принял решение о признании отца виновным в легком вреде здоровью, назначив наказание в размере 30 тысяч рублей. Однако мать девочки не согласна с решением и настаивает на том, чтобы дело рассматривали по другой статье.

