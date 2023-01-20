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Отец с двумя сыновьями похитили и изнасиловали 22-летнего парня-мигранта

Отец с двумя сыновьями похитили и изнасиловали 22-летнего парня-мигранта

Фото: открытые источники

В Петербурге полицейские установили личности подозреваемых, которые похитили, ограбили и изнасиловали 22-летнего шеф-повара, приехавшего в Россию из Таджикистана. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Иностранец сам обратился в полицию, рассказав, что вечером сел в авто к малознакомым людям, а те вывезли его на автомойку, где побили, ограбили и изнасиловали. Через сутки жертву с пакетом на голове высадили у торгового центра и скрылись.

По подозрению в совершении ряда преступлений задержаны 55-летний мужчина и его двое сыновей в возрасте 26 и 28 лет. Отмечается, что все фигуранты дела приехали в Санкт-Петербург на заработки, однако в настоящий момент ни один из них не трудоустроен.

О мотивах преступления пока ничего не сообщается.

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