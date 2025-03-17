Отдыхать позволят почти две недели: озвучены даты выходных в мае

В 2025 году майские выходные продлятся восемь дней и будут разделены на два периода по четыре дня:

1–4 мая — отдых в честь Праздника Весны и Труда;

— отдых в честь Праздника Весны и Труда; 8–11 мая — выходные по случаю Дня Победы.

Помимо этого, стандартные субботы и воскресенья (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая) также будут нерабочими.

30 апреля будет укороченным рабочим днем. В целом, из 31 дня в мае — 18 рабочих и 13 выходных, из которых девять выпадают на субботы и воскресенья, а четыре — на официальные праздники.

Дополнительные выходные в мае

Согласно постановлению правительства России, выходной с 4 января перенесен на 2 мая, а с 23 февраля — на 8 мая. Это позволило сделать праздничные дни более продолжительными. Однако в некоторых регионах могут быть установлены дополнительные нерабочие дни по местному законодательству.

Какие праздники отмечают в мае

В мае россияне традиционно празднуют Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая).

1 мая — Международный день солидарности трудящихся, который отмечается с 1886 года. В России массовые первомайские демонстрации начались в конце XIX века, а с 1917 года стали официальными. Сейчас этот день больше ассоциируется с возможностью отдохнуть, чем с активными шествиями.

— Международный день солидарности трудящихся, который отмечается с 1886 года. В России массовые первомайские демонстрации начались в конце XIX века, а с 1917 года стали официальными. Сейчас этот день больше ассоциируется с возможностью отдохнуть, чем с активными шествиями. 9 мая — День Победы над фашистской Германией. В СССР этот день стал выходным в 1945 году, затем утратил этот статус, но с 1965 года снова стал официальным праздником. В этот день проводятся парады, праздничные мероприятия и шествие «Бессмертного полка».

Производственный календарь и нормы рабочего времени

В мае 2025 года рабочие часы зависят от установленной продолжительности недели:

40 часов в неделю — 144 часа в мае;

— 144 часа в мае; 36 часов в неделю — 129,6 часа;

— 129,6 часа; 24 часа в неделю — 86,4 часа.

Можно ли работать в праздники?

Работа в праздничные дни допускается только с согласия сотрудника, кроме экстренных случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Без согласия работника могут привлечь к работе при чрезвычайных ситуациях, авариях и других угрозах. Некоторые категории работников, например творческие специалисты или сотрудники экстренных служб, могут работать в праздники в соответствии с трудовым договором.

Стоит ли брать отпуск в мае?

Майские праздники позволяют объединить отпуск с выходными, но с финансовой точки зрения это не всегда выгодно. Эксперты советуют планировать отпуск так, чтобы не терять оплачиваемые рабочие дни.

Куда поехать на майские праздники?

Май — отличное время для путешествий. В России в это время уже тепло, но еще не начался высокий туристический сезон, а цены на отдых ниже, чем летом.

Популярные направления в России:

Сочи и Абхазия — солнце, теплый воздух, но еще прохладное море. Отличный вариант для прогулок и экскурсий.

— солнце, теплый воздух, но еще прохладное море. Отличный вариант для прогулок и экскурсий. Крым — только начинается курортный сезон, но уже можно посетить знаковые места, такие как Ласточкино гнездо и Ай-Петри.

— только начинается курортный сезон, но уже можно посетить знаковые места, такие как Ласточкино гнездо и Ай-Петри. Алтай — цветение багульника и начало сезона для горных походов.

Поездки за границу:

Турция и Египет — уже тепло, пляжный сезон в разгаре.

— уже тепло, пляжный сезон в разгаре. Грузия — комфортная температура, возможность насладиться природой и старинной архитектурой.

— комфортная температура, возможность насладиться природой и старинной архитектурой. Беларусь — бюджетный вариант для экскурсионного отдыха.

— бюджетный вариант для экскурсионного отдыха. Казахстан — разнообразие климатических условий и природных достопримечательностей.

Эксперты советуют бронировать туры заранее, так как спрос на майские праздники традиционно высокий, пишет РИА.