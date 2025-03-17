Отдыхать позволят почти две недели: озвучены даты выходных в мае
food.pibig.info
В 2025 году майские выходные продлятся восемь дней и будут разделены на два периода по четыре дня:
- 1–4 мая — отдых в честь Праздника Весны и Труда;
- 8–11 мая — выходные по случаю Дня Победы.
Помимо этого, стандартные субботы и воскресенья (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая) также будут нерабочими.
30 апреля будет укороченным рабочим днем. В целом, из 31 дня в мае — 18 рабочих и 13 выходных, из которых девять выпадают на субботы и воскресенья, а четыре — на официальные праздники.
Дополнительные выходные в мае
Согласно постановлению правительства России, выходной с 4 января перенесен на 2 мая, а с 23 февраля — на 8 мая. Это позволило сделать праздничные дни более продолжительными. Однако в некоторых регионах могут быть установлены дополнительные нерабочие дни по местному законодательству.
Какие праздники отмечают в мае
В мае россияне традиционно празднуют Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая).
- 1 мая — Международный день солидарности трудящихся, который отмечается с 1886 года. В России массовые первомайские демонстрации начались в конце XIX века, а с 1917 года стали официальными. Сейчас этот день больше ассоциируется с возможностью отдохнуть, чем с активными шествиями.
- 9 мая — День Победы над фашистской Германией. В СССР этот день стал выходным в 1945 году, затем утратил этот статус, но с 1965 года снова стал официальным праздником. В этот день проводятся парады, праздничные мероприятия и шествие «Бессмертного полка».
Производственный календарь и нормы рабочего времени
В мае 2025 года рабочие часы зависят от установленной продолжительности недели:
- 40 часов в неделю — 144 часа в мае;
- 36 часов в неделю — 129,6 часа;
- 24 часа в неделю — 86,4 часа.
Можно ли работать в праздники?
Работа в праздничные дни допускается только с согласия сотрудника, кроме экстренных случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Без согласия работника могут привлечь к работе при чрезвычайных ситуациях, авариях и других угрозах. Некоторые категории работников, например творческие специалисты или сотрудники экстренных служб, могут работать в праздники в соответствии с трудовым договором.
Стоит ли брать отпуск в мае?
Майские праздники позволяют объединить отпуск с выходными, но с финансовой точки зрения это не всегда выгодно. Эксперты советуют планировать отпуск так, чтобы не терять оплачиваемые рабочие дни.
Куда поехать на майские праздники?
Май — отличное время для путешествий. В России в это время уже тепло, но еще не начался высокий туристический сезон, а цены на отдых ниже, чем летом.
Популярные направления в России:
- Сочи и Абхазия — солнце, теплый воздух, но еще прохладное море. Отличный вариант для прогулок и экскурсий.
- Крым — только начинается курортный сезон, но уже можно посетить знаковые места, такие как Ласточкино гнездо и Ай-Петри.
- Алтай — цветение багульника и начало сезона для горных походов.
Поездки за границу:
- Турция и Египет — уже тепло, пляжный сезон в разгаре.
- Грузия — комфортная температура, возможность насладиться природой и старинной архитектурой.
- Беларусь — бюджетный вариант для экскурсионного отдыха.
- Казахстан — разнообразие климатических условий и природных достопримечательностей.
Эксперты советуют бронировать туры заранее, так как спрос на майские праздники традиционно высокий, пишет РИА.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец