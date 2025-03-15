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Отдыхать получится почти две недели: озвучены даты выходных в мае

В 2025 году россияне смогут насладиться длинным...

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В 2025 году россияне смогут насладиться длинными выходными в мае, которые разделены на два периода:

  • С 1 по 4 мая – празднование Дня Весны и Труда (четверг – воскресенье).
  • С 8 по 11 мая – отдых по случаю Дня Победы (четверг – воскресенье).

Кроме этого, традиционные выходные приходятся на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая.
30 апреля – укороченный рабочий день.

В итоге из 31 дня в мае рабочими будут 18, а выходными – 13 (четыре праздничных дня и девять стандартных суббот и воскресений).

Будут ли дополнительные выходные?

Согласно трудовому законодательству, официальными праздничными днями считаются 1 и 9 мая. Однако переносы выходных дней позволяют продлить отдых:

  • Суббота 4 января перенесена на пятницу 2 мая.
  • Воскресенье 23 февраля перенесено на четверг 8 мая.

Дополнительные выходные могут быть установлены в отдельных регионах страны.

Какие праздники отмечают в мае?

1 мая – Праздник Весны и Труда

Этот день отмечается во многих странах, хотя название может отличаться. Истоки праздника связаны с забастовкой рабочих в США в 1886 году, требовавших восьмичасового рабочего дня. В России массовые демонстрации начались в 1897 году, а с 1917 года праздник получил официальный статус.

9 мая – День Победы

День Победы отмечают в странах, участвовавших во Второй мировой войне. В СССР с 1965 года 9 мая стало официальным выходным с традиционными военными парадами. В Европе праздник отмечают 8 мая, так как в этот день был подписан акт о капитуляции Германии.

Производственный календарь и нормы рабочего времени

Норма рабочего времени в мае зависит от продолжительности рабочей недели:

  • 40 часов – 144 рабочих часа.
  • 36 часов – 129,6 рабочих часа.
  • 24 часа – 86,4 рабочих часа.

Могут ли обязать работать в праздники?

Работа в праздничные дни возможна только с согласия сотрудника. Исключения – экстренные ситуации, такие как аварии, стихийные бедствия или форс-мажоры. Без согласия могут работать сотрудники непрерывного производства, экстренных служб и некоторых других сфер.

Стоит ли брать отпуск в мае?

Эксперты считают, что отпуск в мае не всегда выгоден, так как праздничные дни не входят в расчет отпускных. Однако можно использовать праздничные дни, чтобы продлить отдых без потерь в зарплате.

Где отдохнуть на майские праздники?

Отдых в России

  • Сочи, Абхазия – курортный сезон только начинается, цены ниже, чем летом.
  • Крым – прохладное море, но много возможностей для экскурсий.
  • Анапа, Ейск – подойдет для семей с детьми.
  • Алтай, Кавказ – активный отдых и походы.

Популярные зарубежные направления

  • Турция (Анталья) – теплый климат и доступные туры.
  • Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада) – пляжный отдых.
  • Грузия, Беларусь, Казахстан – бюджетные направления без визы.
  • Азербайджан (Баку) – теплый климат и насыщенные фестивали.

Эксперты советуют бронировать поездки заранее, чтобы сэкономить и выбрать лучшие варианты.

Как провести выходные активно?

  • Сплав по рекам – хорошая возможность отдохнуть на природе.
  • Трекинг в горах – красивые маршруты на Кавказе, Алтае.
  • Экскурсии – путешествия по городам России и стран СНГ.

Майские праздники – отличная возможность отдохнуть, путешествовать или просто провести время с семьей и друзьями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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