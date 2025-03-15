Отдыхать получится почти две недели: озвучены даты выходных в мае

В 2025 году россияне смогут насладиться длинными выходными в мае, которые разделены на два периода:

С 1 по 4 мая – празднование Дня Весны и Труда (четверг – воскресенье).

– празднование Дня Весны и Труда (четверг – воскресенье). С 8 по 11 мая – отдых по случаю Дня Победы (четверг – воскресенье).

Кроме этого, традиционные выходные приходятся на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая.

30 апреля – укороченный рабочий день.

В итоге из 31 дня в мае рабочими будут 18, а выходными – 13 (четыре праздничных дня и девять стандартных суббот и воскресений).

Будут ли дополнительные выходные?

Согласно трудовому законодательству, официальными праздничными днями считаются 1 и 9 мая. Однако переносы выходных дней позволяют продлить отдых:

Суббота 4 января перенесена на пятницу 2 мая .

перенесена на . Воскресенье 23 февраля перенесено на четверг 8 мая.

Дополнительные выходные могут быть установлены в отдельных регионах страны.

Какие праздники отмечают в мае?

1 мая – Праздник Весны и Труда

Этот день отмечается во многих странах, хотя название может отличаться. Истоки праздника связаны с забастовкой рабочих в США в 1886 году, требовавших восьмичасового рабочего дня. В России массовые демонстрации начались в 1897 году, а с 1917 года праздник получил официальный статус.

9 мая – День Победы

День Победы отмечают в странах, участвовавших во Второй мировой войне. В СССР с 1965 года 9 мая стало официальным выходным с традиционными военными парадами. В Европе праздник отмечают 8 мая, так как в этот день был подписан акт о капитуляции Германии.

Производственный календарь и нормы рабочего времени

Норма рабочего времени в мае зависит от продолжительности рабочей недели:

40 часов – 144 рабочих часа.

– 144 рабочих часа. 36 часов – 129,6 рабочих часа.

– 129,6 рабочих часа. 24 часа – 86,4 рабочих часа.

Могут ли обязать работать в праздники?

Работа в праздничные дни возможна только с согласия сотрудника. Исключения – экстренные ситуации, такие как аварии, стихийные бедствия или форс-мажоры. Без согласия могут работать сотрудники непрерывного производства, экстренных служб и некоторых других сфер.

Стоит ли брать отпуск в мае?

Эксперты считают, что отпуск в мае не всегда выгоден, так как праздничные дни не входят в расчет отпускных. Однако можно использовать праздничные дни, чтобы продлить отдых без потерь в зарплате.

Где отдохнуть на майские праздники?

Отдых в России

Сочи, Абхазия – курортный сезон только начинается, цены ниже, чем летом.

– курортный сезон только начинается, цены ниже, чем летом. Крым – прохладное море, но много возможностей для экскурсий.

– прохладное море, но много возможностей для экскурсий. Анапа, Ейск – подойдет для семей с детьми.

– подойдет для семей с детьми. Алтай, Кавказ – активный отдых и походы.

Популярные зарубежные направления

Турция (Анталья) – теплый климат и доступные туры.

– теплый климат и доступные туры. Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада) – пляжный отдых.

– пляжный отдых. Грузия, Беларусь, Казахстан – бюджетные направления без визы.

– бюджетные направления без визы. Азербайджан (Баку) – теплый климат и насыщенные фестивали.

Эксперты советуют бронировать поездки заранее, чтобы сэкономить и выбрать лучшие варианты.

Как провести выходные активно?

Сплав по рекам – хорошая возможность отдохнуть на природе.

– хорошая возможность отдохнуть на природе. Трекинг в горах – красивые маршруты на Кавказе, Алтае.

– красивые маршруты на Кавказе, Алтае. Экскурсии – путешествия по городам России и стран СНГ.

Майские праздники – отличная возможность отдохнуть, путешествовать или просто провести время с семьей и друзьями.