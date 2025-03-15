Отдыхать получится почти две недели: озвучены даты выходных в мае
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В 2025 году россияне смогут насладиться длинными выходными в мае, которые разделены на два периода:
- С 1 по 4 мая – празднование Дня Весны и Труда (четверг – воскресенье).
- С 8 по 11 мая – отдых по случаю Дня Победы (четверг – воскресенье).
Кроме этого, традиционные выходные приходятся на 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая.
30 апреля – укороченный рабочий день.
В итоге из 31 дня в мае рабочими будут 18, а выходными – 13 (четыре праздничных дня и девять стандартных суббот и воскресений).
Будут ли дополнительные выходные?
Согласно трудовому законодательству, официальными праздничными днями считаются 1 и 9 мая. Однако переносы выходных дней позволяют продлить отдых:
- Суббота 4 января перенесена на пятницу 2 мая.
- Воскресенье 23 февраля перенесено на четверг 8 мая.
Дополнительные выходные могут быть установлены в отдельных регионах страны.
Какие праздники отмечают в мае?
1 мая – Праздник Весны и Труда
Этот день отмечается во многих странах, хотя название может отличаться. Истоки праздника связаны с забастовкой рабочих в США в 1886 году, требовавших восьмичасового рабочего дня. В России массовые демонстрации начались в 1897 году, а с 1917 года праздник получил официальный статус.
9 мая – День Победы
День Победы отмечают в странах, участвовавших во Второй мировой войне. В СССР с 1965 года 9 мая стало официальным выходным с традиционными военными парадами. В Европе праздник отмечают 8 мая, так как в этот день был подписан акт о капитуляции Германии.
Производственный календарь и нормы рабочего времени
Норма рабочего времени в мае зависит от продолжительности рабочей недели:
- 40 часов – 144 рабочих часа.
- 36 часов – 129,6 рабочих часа.
- 24 часа – 86,4 рабочих часа.
Могут ли обязать работать в праздники?
Работа в праздничные дни возможна только с согласия сотрудника. Исключения – экстренные ситуации, такие как аварии, стихийные бедствия или форс-мажоры. Без согласия могут работать сотрудники непрерывного производства, экстренных служб и некоторых других сфер.
Стоит ли брать отпуск в мае?
Эксперты считают, что отпуск в мае не всегда выгоден, так как праздничные дни не входят в расчет отпускных. Однако можно использовать праздничные дни, чтобы продлить отдых без потерь в зарплате.
Где отдохнуть на майские праздники?
Отдых в России
- Сочи, Абхазия – курортный сезон только начинается, цены ниже, чем летом.
- Крым – прохладное море, но много возможностей для экскурсий.
- Анапа, Ейск – подойдет для семей с детьми.
- Алтай, Кавказ – активный отдых и походы.
Популярные зарубежные направления
- Турция (Анталья) – теплый климат и доступные туры.
- Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада) – пляжный отдых.
- Грузия, Беларусь, Казахстан – бюджетные направления без визы.
- Азербайджан (Баку) – теплый климат и насыщенные фестивали.
Эксперты советуют бронировать поездки заранее, чтобы сэкономить и выбрать лучшие варианты.
Как провести выходные активно?
- Сплав по рекам – хорошая возможность отдохнуть на природе.
- Трекинг в горах – красивые маршруты на Кавказе, Алтае.
- Экскурсии – путешествия по городам России и стран СНГ.
Майские праздники – отличная возможность отдохнуть, путешествовать или просто провести время с семьей и друзьями.
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