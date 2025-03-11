Отдыхать будем почти две недели: озвучены даты выходных в мае

В 2025 году россиян ждут восемь дополнительных выходных в мае.

Они разделены на два периода: с 1 по 4 мая в честь Праздника Весны и Труда и с 8 по 11 мая в связи с Днем Победы.

Как отдыхаем в мае 2025 года?

В мае 2025 года всего 13 выходных дней, включая праздничные и стандартные субботы и воскресенья. Рабочих дней в месяце – 18.

Официальные выходные:

1-4 мая – выходные на Первомай

8-11 мая – праздничные дни ко Дню Победы

Дополнительные выходные:

Субботы и воскресенья: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая

30 апреля – сокращенный рабочий день

Переносы выходных дней утверждены Постановлением Правительства РФ: 2 мая станет выходным за счет переноса с 4 января, а 8 мая – вместо 23 февраля.

Можно ли работать в праздничные дни?

Работа в праздники возможна только с согласия сотрудника. Исключение составляют экстренные ситуации – аварии, катастрофы, чрезвычайное положение и другие обстоятельства, требующие немедленного вмешательства. Также без согласия могут привлекаться творческие работники, артисты, журналисты.

Стоит ли брать отпуск в мае?

Эксперты отмечают, что май – отличное время для отпуска. Можно объединить оплачиваемые дни с официальными праздниками и получить до месяца отдыха. При этом цены на отдых в России в мае на 15-20% ниже, чем в летний сезон.

Куда поехать на майские праздники?

Юг России: Сочи, Абхазия – море уже прогревается, но пляжи не переполнены.

Горные регионы: Алтай, Кавказ – время для треккинга и первых цветений.

Средняя полоса России: парки и природные зоны в полном цвету.

Майские праздники – отличное время для отдыха. Можно продлить каникулы, совместив их с отпуском, и провести время на юге или в горах, избежав летнего ажиотажа, сообщает ria.ru.