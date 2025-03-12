Отдыхать будем почти две недели: опубликованы даты выходных в мае

В мае 2025 года россияне смогут насладиться удлиненными выходными благодаря государственным праздникам и переносам рабочих дней.

Праздничные дни разделены на два основных периода: с 1 по 4 мая в честь Праздника Весны и Труда и с 8 по 11 мая по случаю Дня Победы.

Планирование выходных в мае

Май предложит россиянам 13 выходных дней, включая регулярные выходные и праздничные даты. Всего в месяце будет 18 рабочих дней.

Официально выходными будут:

1-4 мая: Праздник Весны и Труда.

8-11 мая: День Победы.

Субботы и воскресенья: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая.

Особенности трудового режима

Согласно законодательству, работать в официальные праздничные дни можно только с согласия сотрудника, за исключением экстренных случаев, таких как аварии или чрезвычайные ситуации. В исключительных случаях без согласия могут быть привлечены творческие работники и журналисты.

Стратегии для отпуска

Многие эксперты считают май идеальным временем для отпуска в России, так как можно эффективно использовать праздничные дни для удлинения отдыха. Более того, цены на отдых в этот период на 15-20% ниже, чем в пик летнего сезона.

Популярные направления для путешествий

Юг России, включая Сочи и Абхазию, предлагает теплое море и не переполненные пляжи.

Горные регионы, такие как Алтай и Кавказ, идеальны для треккинга и наслаждения первыми цветами.

Средняя полоса России привлекает своими парками и природными зонами в полном расцвете.

Майские праздники в России — прекрасное время для длительного отдыха, объединив выходные и отпуск, чтобы провести время на природе или исследовать новые места без летнего ажиотажа.