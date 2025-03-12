Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Отдыхать будем почти две недели: опубликованы даты выходных в мае

В мае 2025 года россиян ждет увеличенное количе...

ru.wikiasia.ru

Подписаться на Дзен.канал

В мае 2025 года россияне смогут насладиться удлиненными выходными благодаря государственным праздникам и переносам рабочих дней.

Праздничные дни разделены на два основных периода: с 1 по 4 мая в честь Праздника Весны и Труда и с 8 по 11 мая по случаю Дня Победы.

Планирование выходных в мае

Май предложит россиянам 13 выходных дней, включая регулярные выходные и праздничные даты. Всего в месяце будет 18 рабочих дней.

Официально выходными будут:

  • 1-4 мая: Праздник Весны и Труда.
  • 8-11 мая: День Победы.
  • Субботы и воскресенья: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая.

Особенности трудового режима

Согласно законодательству, работать в официальные праздничные дни можно только с согласия сотрудника, за исключением экстренных случаев, таких как аварии или чрезвычайные ситуации. В исключительных случаях без согласия могут быть привлечены творческие работники и журналисты.

Стратегии для отпуска

Многие эксперты считают май идеальным временем для отпуска в России, так как можно эффективно использовать праздничные дни для удлинения отдыха. Более того, цены на отдых в этот период на 15-20% ниже, чем в пик летнего сезона.

Популярные направления для путешествий

  • Юг России, включая Сочи и Абхазию, предлагает теплое море и не переполненные пляжи.
  • Горные регионы, такие как Алтай и Кавказ, идеальны для треккинга и наслаждения первыми цветами.
  • Средняя полоса России привлекает своими парками и природными зонами в полном расцвете.

Майские праздники в России — прекрасное время для длительного отдыха, объединив выходные и отпуск, чтобы провести время на природе или исследовать новые места без летнего ажиотажа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
23 часа назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

Лонгриды

день назад

«Они разлетелись по дороге»: в Казани такси влетело в толпу. Разбираем причины

Интересное в Казани

6 часов назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

фото уличных клопов

Не у нас

день назад

Друзья рассказали о 37-летнем погибшем при атаке БПЛА в Домодедово

Интересное в Казани

2 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

ремонт алюминиевых раздвижных окон в Москве

Лонгриды

22 часа назад

Сотни дронов атаковали Москву: в Казани усилили меры безопасности

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане от трубы погиб рабочий: видео с места ЧП

Не у нас

9 часов назад

В Иркутской области есть Бадарминский разлом

Не у нас

3 часа назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Не у нас

день назад

Алиса и Siri слышат наши разговоры и отправляют их в сервисы
Новости Казани
4 часа назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Новости Татарстана

час назад

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте

Не у нас

час назад

В Тобольске взорвался частный дом

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцы стали чаще отдыхать на природе
В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозв...
Новости Казани
2 часа назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина

Не у нас

2 часа назад

В Турции ищут 2 блогерш из РФ и Украины за полуголую фотосессию на кладбище

Не у нас

3 часа назад

Гастроэнтеролог рассказал о вреде тюльпанов на организм

Новости Казани

3 часа назад

MiXX от Т2 стала лидером по количеству контента на рынке подписок – исследование TelecomDaily
Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый м...
Интересное в Казани
6 дней назад

Стиль, уют, Казань: Madame Coco открыл первый магазин в городе трендов