Отдыхать будем две недели: уже опубликованы даты выходных в мае

Май 2025 года станет настоящим подарком для жителей России, предоставляя им целых 13 дней для отдыха благодаря государственным праздникам и специальным переносам рабочих дней.

Особенно много выходных выпадет на начало и середину месяца, разделившись на два ключевых интервала: с 1 по 4 мая в честь празднования Весны и Труда и с 8 по 11 мая, когда отмечается День Победы.

Планирование выходных

В мае, помимо упомянутых праздников, обычные выходные дни падают на все субботы и воскресенья, что в сумме даёт россиянам отличную возможность для длительного отдыха. Всего в месяце 18 рабочих дней, но благодаря грамотному распределению праздничных дней, майские выходные становятся идеальным временем для отпуска.

Особенности работы в праздничные дни

Работодатели могут привлекать сотрудников к работе в официальные праздничные дни только с их согласия, за исключением экстренных случаев, таких как аварии или другие неотложные обстоятельства. Исключение составляют представители творческих профессий и журналисты, которые могут быть задействованы без предварительного согласия.

Стратегии для отпуска

Эксперты советуют планировать отпуск именно в мае, когда можно не только наслаждаться дополнительными выходными, но и значительно сэкономить. Цены на отдых в этот период на 15-20% ниже, чем в пик летнего сезона.

Популярные направления для путешествий:

Юг России: Курорты такие как Сочи и Абхазия привлекают своим теплым морем и умеренной заполненностью пляжей.

Горные регионы: Алтай и Кавказ идеальны для любителей треккинга и уединения с природой.

Средняя полоса России: Живописные парки и природные зоны, расцветающие в мае, предлагают отличную возможность для отдыха на лоне природы.

Майские праздники предоставляют уникальную возможность длительно отдохнуть, объединив официальные выходные с отпускными днями, чтобы погрузиться в природу или исследовать новые места в комфортной обстановке без летнего ажиотажа.