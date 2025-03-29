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Отдохнуть не получится: Минтруд перенес майские каникулы - выходные в другие даты из-за ситуации в стране

В 2025 году россиян ждёт новая схема майских вы...

food.pibig.info

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В 2025 году россиян ждёт новая схема майских выходных. Вместо привычных длинных каникул — два отдельных блока отдыха. Это часть стратегии по более рациональному использованию рабочего времени, которая вызывает как поддержку, так и вопросы.

Как теперь будут проходить майские праздники

  • 1–4 мая — выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда

  • 8–11 мая — выходные в честь Дня Победы

Такое разделение, как считают в правительстве, поможет сохранить праздничное настроение и избежать “растянутых” выходных.

Сокращённые дни:

  • 30 апреля — короткий рабочий день перед майскими

  • 7 мая — сокращённый день перед 9 Мая

Что хорошего в новой системе

  • Чёткое тематическое разделение:
    Первая часть — для прогулок, выездов на природу и майских мероприятий.
    Вторая — для памятных акций и торжеств ко Дню Победы.

  • Поддержка внутреннего туризма:
    Короткие перерывы могут повысить интерес к поездкам по стране — в Сочи, Крым и другие города.

Какие есть минусы

  • Меньше возможностей для длительных поездок:
    В 2024 году длинные каникулы позволяли съездить за границу. В 2025-м это будет сложнее.

  • Разделённые выходные не всем по вкусу:
    Некоторые считают, что отдыхать 8 дней “порциями” — не так удобно, как одной длинной неделей.

Что говорит Минтруд

  • Общий объём отдыха не изменился — это всё те же 8 выходных дней.

  • Цель — найти баланс между интересами работников и бизнеса, сохранив при этом праздничную атмосферу.

Что дальше

В 2025 году система будет работать в тестовом режиме. Если модель не оправдает ожиданий, возможен возврат к прежнему формату длинных майских каникул.

Вывод

Обновлённый подход к майским праздникам — это эксперимент, призванный сделать отдых более организованным и способствовать внутреннему туризму. Для любителей длительных поездок это может показаться неудобным, но для большинства — шанс лучше использовать свободное время, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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